https://ria.ru/20250521/zona-2018196455.html
В Курской области могут расширить особую экономическую зону
В Курской области могут расширить особую экономическую зону - РИА Новости, 21.05.2025
В Курской области могут расширить особую экономическую зону
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев предложил президенту России Владимиру Путину расширить свободную экономическую зону (СЭЗ) на всю... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:09:00+03:00
2025-05-21T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев предложил президенту России Владимиру Путину расширить свободную экономическую зону (СЭЗ) на всю территорию региона, глава государства пообещал обсудить эту идею с правительством.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область, где провел встречу с главами муниципалитетов региона."И один из вопросов, который я хотел бы поднять, это чтобы на территории всей Курской области сделать специальную экономическую зону", - сказал Волобуев.Путин отметил, что с созданием СЭЗ на всей территории Курской области могут быть трудности, связанные с выгодами бизнеса, который не имеет никакого отношения к региону."Тем не менее сама по себе идея правильная, обязательно с правительством на этот счет поговорим, с министерством экономического развития, пусть поищут решение", - добавил президент.
https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018178538.html
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курская область, владимир путин, россия
Курская область, Владимир Путин, Россия
В Курской области могут расширить особую экономическую зону
Путин обсудит с кабмином расширение особой экономической зоны в Курской области
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев предложил президенту России Владимиру Путину расширить свободную экономическую зону (СЭЗ) на всю территорию региона, глава государства пообещал обсудить эту идею с правительством.
Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область, где провел встречу с главами муниципалитетов региона.
"И один из вопросов, который я хотел бы поднять, это чтобы на территории всей Курской области сделать специальную экономическую зону", - сказал Волобуев.
Путин отметил, что с созданием СЭЗ на всей территории Курской области могут быть трудности, связанные с выгодами бизнеса, который не имеет никакого отношения к региону.
"Тем не менее сама по себе идея правильная, обязательно с правительством на этот счет поговорим, с министерством экономического развития, пусть поищут решение", - добавил президент.