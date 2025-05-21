https://ria.ru/20250521/zona-2018196455.html

В Курской области могут расширить особую экономическую зону

В Курской области могут расширить особую экономическую зону - РИА Новости, 21.05.2025

В Курской области могут расширить особую экономическую зону

Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев предложил президенту России Владимиру Путину расширить свободную экономическую зону (СЭЗ) на всю... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:09:00+03:00

2025-05-21T10:09:00+03:00

2025-05-21T12:23:00+03:00

курская область

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018180242_0:51:940:580_1920x0_80_0_0_2b6730565b8a95ae709af144ea3d8c43.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев предложил президенту России Владимиру Путину расширить свободную экономическую зону (СЭЗ) на всю территорию региона, глава государства пообещал обсудить эту идею с правительством.Путин во вторник с рабочей поездкой посетил Курскую область, где провел встречу с главами муниципалитетов региона."И один из вопросов, который я хотел бы поднять, это чтобы на территории всей Курской области сделать специальную экономическую зону", - сказал Волобуев.Путин отметил, что с созданием СЭЗ на всей территории Курской области могут быть трудности, связанные с выгодами бизнеса, который не имеет никакого отношения к региону."Тем не менее сама по себе идея правильная, обязательно с правительством на этот счет поговорим, с министерством экономического развития, пусть поищут решение", - добавил президент.

https://ria.ru/20250521/kurskaya-2018178538.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, владимир путин, россия