https://ria.ru/20250521/zhitelnitsa-2018177734.html
Жительница Мариуполя рассказала, почему решила вернуться в родной город
Жительница Мариуполя рассказала, почему решила вернуться в родной город - РИА Новости, 21.05.2025
Жительница Мариуполя рассказала, почему решила вернуться в родной город
Жительница Мариуполя Марина Кравченко рассказала в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города, что вернулась в родной город с детьми, как только стало РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:03:00+03:00
2025-05-21T09:03:00+03:00
2025-05-21T09:03:00+03:00
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МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Жительница Мариуполя Марина Кравченко рассказала в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города, что вернулась в родной город с детьми, как только стало безопасно и комфортно жить - появились свет, вода, - а сейчас с радостью наблюдает, как населенный пункт хорошеет на глазах. Кравченко с семьей живет в частном секторе в Мариуполе. Боевые действия в марте 2022 года с детьми и мужем пережила в подвале своего дома. По ее словам, уехать из города смогли 16 марта к родственникам в Краснодарский край, но, как только стало спокойно, в тот же год стали наездами бывать в Мариуполе и восстанавливать свой разрушенный дом. Пока их не было, случился прилет, в результате которого повредилась крыша, осколки снаряда разлетелись по всему двору. "Восстановили окна, двери, крышу подлатали, сейчас занимаемся внутренней отделкой. Как только свет, воду дали, и мы уже полностью вернулись год назад с детьми. Город меняется буквально каждый день и на глазах: восстанавливают как дома, которые были пострадавшими, сгоревшими, так и нового жилья много строится, восстанавливается инфраструктура. Мы видим как, действительно, оживают наши сады и школы, детские площадки, парки. Парк приморский очень здорово восстановили, там теперь очень приятно гулять с детьми, кататься на самокатах", - рассказала агентству женщина. Кравченко работает риелтором. По ее словам, пока она была в Краснодаре, смогла изучить российское законодательство в этой сфере, и теперь помогает землякам с оформлением документов и покупкой жилья. "Район, где мы сейчас находимся, здесь очень сильно пострадал: сгорели дома. Это практически новый центр города - район "Тысяча мелочей", площадь с голубями все знают. Дома были в ужасном виде. Даже думали, что их будут сносить, но их восстановили. Еще не все сделали, но многие квартиры уже жилые. С одной стороны - больше заселенных квартир, с той стороны еще не все сдано - там совсем все сгорело, и люди ждут, когда будут выполнены внутренние работы", - добавила жительница. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250520/mariupol-2017982767.html
https://ria.ru/20250521/mariupol-2018171553.html
https://ria.ru/20250521/mariupol-2018167584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, общество
Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Общество
МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Жительница Мариуполя Марина Кравченко рассказала в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города, что вернулась в родной город с детьми, как только стало безопасно и комфортно жить - появились свет, вода, - а сейчас с радостью наблюдает, как населенный пункт хорошеет на глазах.
Кравченко с семьей живет в частном секторе в Мариуполе
. Боевые действия в марте 2022 года с детьми и мужем пережила в подвале своего дома. По ее словам, уехать из города смогли 16 марта к родственникам в Краснодарский край
, но, как только стало спокойно, в тот же год стали наездами бывать в Мариуполе и восстанавливать свой разрушенный дом. Пока их не было, случился прилет, в результате которого повредилась крыша, осколки снаряда разлетелись по всему двору.
"Восстановили окна, двери, крышу подлатали, сейчас занимаемся внутренней отделкой. Как только свет, воду дали, и мы уже полностью вернулись год назад с детьми. Город меняется буквально каждый день и на глазах: восстанавливают как дома, которые были пострадавшими, сгоревшими, так и нового жилья много строится, восстанавливается инфраструктура. Мы видим как, действительно, оживают наши сады и школы, детские площадки, парки. Парк приморский очень здорово восстановили, там теперь очень приятно гулять с детьми, кататься на самокатах", - рассказала агентству женщина.
Кравченко работает риелтором. По ее словам, пока она была в Краснодаре
, смогла изучить российское законодательство в этой сфере, и теперь помогает землякам с оформлением документов и покупкой жилья.
"Район, где мы сейчас находимся, здесь очень сильно пострадал: сгорели дома. Это практически новый центр города - район "Тысяча мелочей", площадь с голубями все знают. Дома были в ужасном виде. Даже думали, что их будут сносить, но их восстановили. Еще не все сделали, но многие квартиры уже жилые. С одной стороны - больше заселенных квартир, с той стороны еще не все сдано - там совсем все сгорело, и люди ждут, когда будут выполнены внутренние работы", - добавила жительница.
Мариуполь расположен на юге ДНР
на берегу Азовского моря
. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областей
в состав РФ
прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области
- 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.