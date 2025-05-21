https://ria.ru/20250521/zhitelnitsa-2018177734.html

Жительница Мариуполя рассказала, почему решила вернуться в родной город

Жительница Мариуполя рассказала, почему решила вернуться в родной город - РИА Новости, 21.05.2025

Жительница Мариуполя рассказала, почему решила вернуться в родной город

Жительница Мариуполя Марина Кравченко рассказала в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города, что вернулась в родной город с детьми, как только стало РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:03:00+03:00

2025-05-21T09:03:00+03:00

2025-05-21T09:03:00+03:00

россия

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937675668_0:227:3072:1955_1920x0_80_0_0_5ebe7a7484a044639f3b6f2b9b3bbb6f.jpg

МАРИУПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Жительница Мариуполя Марина Кравченко рассказала в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города, что вернулась в родной город с детьми, как только стало безопасно и комфортно жить - появились свет, вода, - а сейчас с радостью наблюдает, как населенный пункт хорошеет на глазах. Кравченко с семьей живет в частном секторе в Мариуполе. Боевые действия в марте 2022 года с детьми и мужем пережила в подвале своего дома. По ее словам, уехать из города смогли 16 марта к родственникам в Краснодарский край, но, как только стало спокойно, в тот же год стали наездами бывать в Мариуполе и восстанавливать свой разрушенный дом. Пока их не было, случился прилет, в результате которого повредилась крыша, осколки снаряда разлетелись по всему двору. "Восстановили окна, двери, крышу подлатали, сейчас занимаемся внутренней отделкой. Как только свет, воду дали, и мы уже полностью вернулись год назад с детьми. Город меняется буквально каждый день и на глазах: восстанавливают как дома, которые были пострадавшими, сгоревшими, так и нового жилья много строится, восстанавливается инфраструктура. Мы видим как, действительно, оживают наши сады и школы, детские площадки, парки. Парк приморский очень здорово восстановили, там теперь очень приятно гулять с детьми, кататься на самокатах", - рассказала агентству женщина. Кравченко работает риелтором. По ее словам, пока она была в Краснодаре, смогла изучить российское законодательство в этой сфере, и теперь помогает землякам с оформлением документов и покупкой жилья. "Район, где мы сейчас находимся, здесь очень сильно пострадал: сгорели дома. Это практически новый центр города - район "Тысяча мелочей", площадь с голубями все знают. Дома были в ужасном виде. Даже думали, что их будут сносить, но их восстановили. Еще не все сделали, но многие квартиры уже жилые. С одной стороны - больше заселенных квартир, с той стороны еще не все сдано - там совсем все сгорело, и люди ждут, когда будут выполнены внутренние работы", - добавила жительница. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017982767.html

https://ria.ru/20250521/mariupol-2018171553.html

https://ria.ru/20250521/mariupol-2018167584.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, общество