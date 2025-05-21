https://ria.ru/20250521/zhiteli-2018255750.html

Более 2,1 тысячи жителей Тюменской области пострадали из-за паводка

Более 2,1 тысячи жителей Тюменской области пострадали из-за паводка - РИА Новости, 21.05.2025

Более 2,1 тысячи жителей Тюменской области пострадали из-за паводка

Жители пяти муниципалитетов Тюменской области, где в этом году наблюдается большой паводок на реке Ишим, подали 2510 заявлений на получение единовременной... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:28:00+03:00

2025-05-21T14:28:00+03:00

2025-05-21T14:28:00+03:00

тюменская область

ишим (река)

ишимский район

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 21 мая – РИА Новости. Жители пяти муниципалитетов Тюменской области, где в этом году наблюдается большой паводок на реке Ишим, подали 2510 заявлений на получение единовременной материальной помощи, по 2109 из них приняты положительные решения, сообщил губернатор Александр Моор. "Продолжаем оказывать помощь землякам, пострадавшим от паводка. От жителей Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишима уже поступило в общей сложности 2510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. По 2109 из них приняты положительные решения, большая часть обратившихся уже получили деньги", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей могут получить жители населенных пунктов, в которых действует режим ЧС регионального уровня, в случае, если из-за паводка у них нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. В течение мая такой режим введен в 23 населенных пунктах Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима и Ишимского района, а также на одной улице в селе и у одного дома в деревне Абатского района. В пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов. В Казанском, Ишимском районах, городе Ишиме и Абатском районе паводок медленно, но отступает. При этом ниже отметки опасного явления вода опустилась только в Казанском районе, близка к такой отметке в Ишиме, а в Абатском вода еще держится выше данной отметки на 127 сантиметров. В Викуловском районе, где уровень воды на утро среды превысил отметку опасного явления уже на 44 сантиметра, подъем продолжается.

https://ria.ru/20250517/sosny-2017543165.html

https://ria.ru/20250516/investproekty-2017499336.html

ишим (река)

ишимский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ишим (река), ишимский район, александр моор