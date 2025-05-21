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Более 2,1 тысячи жителей Тюменской области пострадали из-за паводка - РИА Новости, 21.05.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
14:28 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/zhiteli-2018255750.html
Более 2,1 тысячи жителей Тюменской области пострадали из-за паводка
Более 2,1 тысячи жителей Тюменской области пострадали из-за паводка - РИА Новости, 21.05.2025
Более 2,1 тысячи жителей Тюменской области пострадали из-за паводка
Жители пяти муниципалитетов Тюменской области, где в этом году наблюдается большой паводок на реке Ишим, подали 2510 заявлений на получение единовременной... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:28:00+03:00
2025-05-21T14:28:00+03:00
тюменская область
ишим (река)
ишимский район
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 21 мая – РИА Новости. Жители пяти муниципалитетов Тюменской области, где в этом году наблюдается большой паводок на реке Ишим, подали 2510 заявлений на получение единовременной материальной помощи, по 2109 из них приняты положительные решения, сообщил губернатор Александр Моор. "Продолжаем оказывать помощь землякам, пострадавшим от паводка. От жителей Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишима уже поступило в общей сложности 2510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. По 2109 из них приняты положительные решения, большая часть обратившихся уже получили деньги", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей могут получить жители населенных пунктов, в которых действует режим ЧС регионального уровня, в случае, если из-за паводка у них нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. В течение мая такой режим введен в 23 населенных пунктах Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима и Ишимского района, а также на одной улице в селе и у одного дома в деревне Абатского района. В пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов. В Казанском, Ишимском районах, городе Ишиме и Абатском районе паводок медленно, но отступает. При этом ниже отметки опасного явления вода опустилась только в Казанском районе, близка к такой отметке в Ишиме, а в Абатском вода еще держится выше данной отметки на 127 сантиметров. В Викуловском районе, где уровень воды на утро среды превысил отметку опасного явления уже на 44 сантиметра, подъем продолжается.
https://ria.ru/20250517/sosny-2017543165.html
https://ria.ru/20250516/investproekty-2017499336.html
ишим (река)
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ишим (река), ишимский район, александр моор
Тюменская область, Ишим (река), Ишимский район, Александр Моор
Более 2,1 тысячи жителей Тюменской области пострадали из-за паводка

Губернатор Александр Моор: жители Тюменской области подали 2510 заявок на помощь

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор
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ТЮМЕНЬ, 21 мая – РИА Новости. Жители пяти муниципалитетов Тюменской области, где в этом году наблюдается большой паводок на реке Ишим, подали 2510 заявлений на получение единовременной материальной помощи, по 2109 из них приняты положительные решения, сообщил губернатор Александр Моор.
"Продолжаем оказывать помощь землякам, пострадавшим от паводка. От жителей Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишима уже поступило в общей сложности 2510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. По 2109 из них приняты положительные решения, большая часть обратившихся уже получили деньги", – сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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Единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей могут получить жители населенных пунктов, в которых действует режим ЧС регионального уровня, в случае, если из-за паводка у них нет возможности жить в своих домах, прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС, нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. В течение мая такой режим введен в 23 населенных пунктах Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима и Ишимского района, а также на одной улице в селе и у одного дома в деревне Абатского района.
В пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов. В Казанском, Ишимском районах, городе Ишиме и Абатском районе паводок медленно, но отступает. При этом ниже отметки опасного явления вода опустилась только в Казанском районе, близка к такой отметке в Ишиме, а в Абатском вода еще держится выше данной отметки на 127 сантиметров. В Викуловском районе, где уровень воды на утро среды превысил отметку опасного явления уже на 44 сантиметра, подъем продолжается.
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Тюменская областьИшим (река)Ишимский районАлександр Моор
 
 
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