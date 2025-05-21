Жители Харьковщины не хотят уезжать, рассказал Ганчев
Ганчев: жители Харьковщины не хотят покидать прифронтовые земли
© РИА Новости | Перейти в медиабанкМестные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области
Местные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Жители подконтрольной России части Харьковщины не хотят покидать прифронтовые земли, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Действительно, люди там проживают, об этом постоянно говорится и о том, что и наша администрация непосредственно района обеспечивает жизнедеятельность этих поселков. Люди не хотят выезжать из своих домовладений по одной простой причине: как правило, пока человек поживает, он хотя бы следит (за домом - ред.), даже если есть какие-то незначительные разрушения все-таки, и мы помогаем восстанавливать", - рассказал агентству Ганчев.
Глава российской администрации уточнил, что основная часть оставшихся на данных территориях жителей - люди преклонного возраста, и у многих нет родственников на территории РФ.
"Мы не можем оказывать давление, а люди, даже если достаточно сложная оперативная обстановка и под обстрелами, все-таки продолжают проживать, поэтому наша работа и сводится именно к тому, чтобы оказать необходимое посильную поддержку этим жителям", - добавил собеседник агентства.