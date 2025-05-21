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Жители Харьковщины не хотят уезжать, рассказал Ганчев - РИА Новости, 21.05.2025
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08:35 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/zhiteli-2018174412.html
Жители Харьковщины не хотят уезжать, рассказал Ганчев
Жители Харьковщины не хотят уезжать, рассказал Ганчев - РИА Новости, 21.05.2025
Жители Харьковщины не хотят уезжать, рассказал Ганчев
Жители подконтрольной России части Харьковщины не хотят покидать прифронтовые земли, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:35:00+03:00
2025-05-21T08:35:00+03:00
россия
харьковская область
виталий ганчев
общество
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Жители подконтрольной России части Харьковщины не хотят покидать прифронтовые земли, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Действительно, люди там проживают, об этом постоянно говорится и о том, что и наша администрация непосредственно района обеспечивает жизнедеятельность этих поселков. Люди не хотят выезжать из своих домовладений по одной простой причине: как правило, пока человек поживает, он хотя бы следит (за домом - ред.), даже если есть какие-то незначительные разрушения все-таки, и мы помогаем восстанавливать", - рассказал агентству Ганчев. Глава российской администрации уточнил, что основная часть оставшихся на данных территориях жителей - люди преклонного возраста, и у многих нет родственников на территории РФ. "Мы не можем оказывать давление, а люди, даже если достаточно сложная оперативная обстановка и под обстрелами, все-таки продолжают проживать, поэтому наша работа и сводится именно к тому, чтобы оказать необходимое посильную поддержку этим жителям", - добавил собеседник агентства.
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россия, харьковская область, виталий ганчев, общество
Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Общество
Жители Харьковщины не хотят уезжать, рассказал Ганчев

Ганчев: жители Харьковщины не хотят покидать прифронтовые земли

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМестные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области
Местные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости
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Местные жители стоят в очереди за российской гуманитарной помощью в одном из сел в Харьковской области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Жители подконтрольной России части Харьковщины не хотят покидать прифронтовые земли, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Действительно, люди там проживают, об этом постоянно говорится и о том, что и наша администрация непосредственно района обеспечивает жизнедеятельность этих поселков. Люди не хотят выезжать из своих домовладений по одной простой причине: как правило, пока человек поживает, он хотя бы следит (за домом - ред.), даже если есть какие-то незначительные разрушения все-таки, и мы помогаем восстанавливать", - рассказал агентству Ганчев.
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Глава российской администрации уточнил, что основная часть оставшихся на данных территориях жителей - люди преклонного возраста, и у многих нет родственников на территории РФ.
"Мы не можем оказывать давление, а люди, даже если достаточно сложная оперативная обстановка и под обстрелами, все-таки продолжают проживать, поэтому наша работа и сводится именно к тому, чтобы оказать необходимое посильную поддержку этим жителям", - добавил собеседник агентства.
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