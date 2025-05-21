https://ria.ru/20250521/zhiteli-2018174412.html

Жители Харьковщины не хотят уезжать, рассказал Ганчев

Жители Харьковщины не хотят уезжать, рассказал Ганчев - РИА Новости, 21.05.2025

Жители Харьковщины не хотят уезжать, рассказал Ганчев

Жители подконтрольной России части Харьковщины не хотят покидать прифронтовые земли, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:35:00+03:00

2025-05-21T08:35:00+03:00

2025-05-21T08:35:00+03:00

россия

харьковская область

виталий ганчев

общество

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 21 мая - РИА Новости. Жители подконтрольной России части Харьковщины не хотят покидать прифронтовые земли, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Действительно, люди там проживают, об этом постоянно говорится и о том, что и наша администрация непосредственно района обеспечивает жизнедеятельность этих поселков. Люди не хотят выезжать из своих домовладений по одной простой причине: как правило, пока человек поживает, он хотя бы следит (за домом - ред.), даже если есть какие-то незначительные разрушения все-таки, и мы помогаем восстанавливать", - рассказал агентству Ганчев. Глава российской администрации уточнил, что основная часть оставшихся на данных территориях жителей - люди преклонного возраста, и у многих нет родственников на территории РФ. "Мы не можем оказывать давление, а люди, даже если достаточно сложная оперативная обстановка и под обстрелами, все-таки продолжают проживать, поэтому наша работа и сводится именно к тому, чтобы оказать необходимое посильную поддержку этим жителям", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250521/pasport-2018171060.html

https://ria.ru/20250519/naemniki-2017822016.html

россия

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, виталий ганчев, общество