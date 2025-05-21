https://ria.ru/20250521/zerno-2018157633.html
Импорт Японией зерна из России вырос более чем на девять тысяч процентов
Импорт Японией зерна из России вырос более чем на девять тысяч процентов - РИА Новости, 21.05.2025
Импорт Японией зерна из России вырос более чем на девять тысяч процентов
Импорт Японией из России зерна и зерновых в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 9910,7%, СПГ - на 22,2%, цветных металлов - на 206%,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:35:00+03:00
2025-05-21T03:35:00+03:00
2025-05-21T03:35:00+03:00
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ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Импорт Японией из России зерна и зерновых в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 9910,7%, СПГ - на 22,2%, цветных металлов - на 206%, такие данные таможни за апрель приводит японское министерство финансов в среду. Импорт в Японию рыбы из РФ вырос на 5,7%. При этом на 50% сократился импорт овощей, железа и стали - на 90,1%. Экспорт из Японии в Россию в апреле сократился на 3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил 30,54 миллиарда иен (211,7 миллиона долларов). Импорт в Японию из России вырос на 5,6% и составил 57,18 миллиарда иен (396,36 миллиона долларов).
https://ria.ru/20250521/rossija-2018157492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, япония, россия
Экономика, Япония, Россия
Импорт Японией зерна из России вырос более чем на девять тысяч процентов
Импорт Японией зерна из России в апреле вырос на 9110,7 процента