https://ria.ru/20250521/zelenskiy-2018360932.html

"Жизнь поколений": в Китае назвали тяжелые последствия политики Зеленского

"Жизнь поколений": в Китае назвали тяжелые последствия политики Зеленского - РИА Новости, 21.05.2025

"Жизнь поколений": в Китае назвали тяжелые последствия политики Зеленского

Провокационная политика Владимира Зеленского привела к ожесточенному конфликту и огромным долгам, за которые придется расплачиваться счастливой жизнью будущих... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T23:29:00+03:00

2025-05-21T23:29:00+03:00

2025-05-21T23:39:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Провокационная политика Владимира Зеленского привела к ожесточенному конфликту и огромным долгам, за которые придется расплачиваться счастливой жизнью будущих поколений украинцев, пишет китайский портал Net Ease."Президент Украины, по-видимому, обладает, слишком уж широкими полномочиями, и эта неограниченная власть привела к большим проблемам. Украина, будучи неядерной страной, стала ареной для противостояния США, России и Европы еще до начала конфликта. Спустя три года конфликта страна почти опустошена. Территории разрушены, народ страдает, долги — огромны. Чтобы расплатиться с долгами, потребуются поколения, которые должны будут пожертвовать своей счастливой жизнью и отчаянно работать, чтобы расплатиться", — говорится в материале.В статье отмечается, что за годы конфликта Зеленский загнал себя и свой народ в ловушку. Его используют и европейские лидеры, и правительство США, которое собирается выкачать из Украины последние ресурсы.Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что глава киевского режима потерял 20 процентов территории Украины, погубил миллион человек, украл 50 миллиардов долларов и, чтобы не нести за все это ответственность, передал США в вечное пользование украинские ископаемые.В начале месяца Минфин США сообщил, что Вашингтон и Киев подписали сделку по природным ресурсам. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. При этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2018138844.html

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018345651.html

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в мире, украина, сша, китай, владимир зеленский