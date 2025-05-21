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Медведчук высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 21.05.2025 (обновлено: 10:06 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/zelenskij-2018193398.html
Медведчук высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине
Медведчук высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине - РИА Новости, 21.05.2025
Медведчук высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине
Владимир Зеленский не способен вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, своего плана прекращения боев у Киева нет и не было, заявил председатель РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:50:00+03:00
2025-05-21T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
виктор медведчук
владимир мединский
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не способен вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, своего плана прекращения боев у Киева нет и не было, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "В Киеве нет и не было профессионально продуманного плана прекращения боевых действий... Работа украинской дипломатии заключается в продаже войны против России и объединения против нее как можно большего количества государств. Вопросы компромиссов, уступок, взаимных договоренностей и поиска совместной выгоды режиму Киева неизвестны", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский проталкивает ультиматумы и "требования капитуляции России", не считаясь с реальной политической и военной обстановкой, говорить языком дипломатии он не может. "Зеленскому вообще следует радоваться, что с его режимом вообще разговаривают, что это большой шанс спасти сотни тысяч жизней и тысячи населенных пунктов от разрушения, но он, как недалекий криворожский гопник, этого не понимает... Но самым главным препятствием для переговоров в команде Зеленского является не отсутствие профессионализма и даже не махровое хамство, а жадность, которая создала невиданную систему коррупции в стране и за ее пределами", - отметил Медведчук. Он убежден, что Зеленский не способен договориться с Россией. Чем больше он жалуется, обвиняет РФ, тем больше денег он извлекает из этой ситуации. "Украина превратилась в мировой хаб отмывания коррупционных денег, и Зеленский это прекращать не намерен, несмотря на массовую гибель и страдания украинского народа. Следы коррупционной схемы ведут в Европу, а оттуда в США, и именно за эти деньги и идет поддержка Зеленского на Западе", - отмечает Медведчук. Он напомнил, что за всю свою политическую карьеру Зеленский не провел ни одних успешных переговоров по урегулированию конфликта. Он пытается извлечь выгоду лично для себя, при таком подходе никакое урегулирование невозможно. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Владимир Мединский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Медведчук высказался об участии Зеленского в переговорах по Украине

Медведчук: Зеленский не способен вести переговоры по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский не способен вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, своего плана прекращения боев у Киева нет и не было, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Киеве нет и не было профессионально продуманного плана прекращения боевых действий... Работа украинской дипломатии заключается в продаже войны против России и объединения против нее как можно большего количества государств. Вопросы компромиссов, уступок, взаимных договоренностей и поиска совместной выгоды режиму Киева неизвестны", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Трамп отомстил Зеленскому: украинцы теперь будут массово умирать с улыбкой
Вчера, 08:00
По его словам, Зеленский проталкивает ультиматумы и "требования капитуляции России", не считаясь с реальной политической и военной обстановкой, говорить языком дипломатии он не может. "Зеленскому вообще следует радоваться, что с его режимом вообще разговаривают, что это большой шанс спасти сотни тысяч жизней и тысячи населенных пунктов от разрушения, но он, как недалекий криворожский гопник, этого не понимает... Но самым главным препятствием для переговоров в команде Зеленского является не отсутствие профессионализма и даже не махровое хамство, а жадность, которая создала невиданную систему коррупции в стране и за ее пределами", - отметил Медведчук.
Он убежден, что Зеленский не способен договориться с Россией. Чем больше он жалуется, обвиняет РФ, тем больше денег он извлекает из этой ситуации. "Украина превратилась в мировой хаб отмывания коррупционных денег, и Зеленский это прекращать не намерен, несмотря на массовую гибель и страдания украинского народа. Следы коррупционной схемы ведут в Европу, а оттуда в США, и именно за эти деньги и идет поддержка Зеленского на Западе", - отмечает Медведчук. Он напомнил, что за всю свою политическую карьеру Зеленский не провел ни одних успешных переговоров по урегулированию конфликта. Он пытается извлечь выгоду лично для себя, при таком подходе никакое урегулирование невозможно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
20 мая, 10:12
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Цена одной ошибки: на переговорах Европа потеряла проект "Украина" навсегда
18 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВладимир МединскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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