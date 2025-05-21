В Орловской области при атаке беспилотников поврежден завод
В Орловской области при атаке БПЛА поврежден завод полупроводниковых приборов
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. При налете украинских дронов на Орловскую область получило повреждения здание Болховского завода полупроводниковых приборов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
"По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов", — написал он.
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Согласно информации на сайте Болховского завода, его основная область деятельности — разработка и производство электронной техники для радиоэлектронной аппаратуры. Завод выпускает интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, знакосинтезирующие индикаторы, микросборки и многокристальные модули — всего более 100 видов продукции, которую он поставляет более чем 300 предприятиям по всей России.
По словам губернатора, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки.
По информации Минобороны, накануне вечером и сегодня ночью системы ПВО сбили над Орловской областью 53 украинских беспилотника.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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