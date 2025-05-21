https://ria.ru/20250521/zavod-2018189186.html

В Орловской области при атаке беспилотников поврежден завод

В Орловской области при атаке беспилотников поврежден завод - РИА Новости, 21.05.2025

В Орловской области при атаке беспилотников поврежден завод

При налете украинских дронов на Орловскую область получило повреждения здание Болховского завода полупроводниковых приборов, сообщил губернатор Андрей Клычков в РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:34:00+03:00

2025-05-21T09:34:00+03:00

2025-05-21T10:50:00+03:00

орловская область

происшествия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. При налете украинских дронов на Орловскую область получило повреждения здание Болховского завода полупроводниковых приборов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале."По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов", — написал он.По словам губернатора, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по устранению последствий атаки. По информации Минобороны, накануне вечером и сегодня ночью системы ПВО сбили над Орловской областью 53 украинских беспилотника.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250521/pvo-2018169092.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, происшествия