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Яковенко обвинил Запад в намеренном игнорировании нападок на УПЦ - РИА Новости, 21.05.2025
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13:53 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/zapad-2018246781.html
Яковенко обвинил Запад в намеренном игнорировании нападок на УПЦ
Яковенко обвинил Запад в намеренном игнорировании нападок на УПЦ - РИА Новости, 21.05.2025
Яковенко обвинил Запад в намеренном игнорировании нападок на УПЦ
Запад намеренно замалчивает нападки киевских властей на Украинскую православную церковь, поскольку стремится к ликвидации самоидентичности людей для лучшего... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:53:00+03:00
2025-05-21T13:53:00+03:00
россия
молдавия
балтия
александр яковенко
владимир зеленский
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
московский патриархат
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Запад намеренно замалчивает нападки киевских властей на Украинскую православную церковь, поскольку стремится к ликвидации самоидентичности людей для лучшего контроля над ними, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Это вопрос, который намеренно замалчивается на Западе, поскольку имеет прямое отношение к тоталитарной сути либерализма, покушающегося на свободу человека и его идентичность в стремлении всех уравнять и превратить в легко управляемое стадо", - полагает собеседник агентства. Как отмечает Яковенко, либерально-глобалистские элиты усматривают главный вызов в российской идентичности, духовной основой которой является православие. При этом киевские власти в своей борьбе с каноничным православием "доходят до оголтелого кощунства и надругательства над чувствами верующих", подчеркивает он. "То же происходит и в ряде других бывших советских республик — в Молдове и в странах Балтии, особенно в Эстонии, где власти пытаются принудить верующих перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата и принимается закон, противоречащий самой эстонской конституции", - добавил Яковенко. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250520/upts-2018024565.html
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россия, молдавия, балтия, александр яковенко, владимир зеленский, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, московский патриархат, в мире
Россия, Молдавия, Балтия, Александр Яковенко, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Константинопольский патриархат, Московский Патриархат, В мире
Яковенко обвинил Запад в намеренном игнорировании нападок на УПЦ

Яковенко: Запад намеренно замалчивает нападки Киева на УПЦ

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Запад намеренно замалчивает нападки киевских властей на Украинскую православную церковь, поскольку стремится к ликвидации самоидентичности людей для лучшего контроля над ними, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Это вопрос, который намеренно замалчивается на Западе, поскольку имеет прямое отношение к тоталитарной сути либерализма, покушающегося на свободу человека и его идентичность в стремлении всех уравнять и превратить в легко управляемое стадо", - полагает собеседник агентства.
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Угроза уничтожения канонической УПЦ сохраняется, заявил патриарх Кирилл
20 мая, 12:02
Как отмечает Яковенко, либерально-глобалистские элиты усматривают главный вызов в российской идентичности, духовной основой которой является православие. При этом киевские власти в своей борьбе с каноничным православием "доходят до оголтелого кощунства и надругательства над чувствами верующих", подчеркивает он.
"То же происходит и в ряде других бывших советских республик — в Молдове и в странах Балтии, особенно в Эстонии, где власти пытаются принудить верующих перейти в юрисдикцию Константинопольского патриархата и принимается закон, противоречащий самой эстонской конституции", - добавил Яковенко.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Папа Римский Франциск при жизни раскритиковал гонения на УПЦ на Украине
7 мая, 02:12
 
РоссияМолдавияБалтияАлександр ЯковенкоВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатМосковский ПатриархатВ мире
 
 
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