Лавров высказался о сотрудничестве стран Закавказья с другими государствами
Лавров: сотрудничество в Закавказье с третьими странами должно быть открытым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия не против развития сотрудничества в Закавказье с третьими странами, но только если оно не будет направлено на создание напряженностей в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что возникающие здесь вопросы должны решаться прежде всего расположенными здесь странами и ближайшими соседями. Не имеем ничего против того, чтобы внерегиональные страны, как это и предусмотрено действующей мировой практикой, развивали свои отношения с расположенными здесь странами", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Российский министр добавил, что при этом необходимо понимать, что такое взаимодействие не будет направлено на создание напряженности в регионе, на игнорирование интересов расположенных в Закавказье стран в угоду геополитическим играм, что "нигде никогда ни к чему хорошему не приводило". "Наша позиция - открытость к сотрудничеству со всеми, кто готов это делать по-честному, без каких-либо скрытых повесток дня", - заключил глава российской дипломатии.
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