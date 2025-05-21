https://ria.ru/20250521/zakavkaze-2018244916.html

Лавров высказался о сотрудничестве стран Закавказья с другими государствами

Лавров высказался о сотрудничестве стран Закавказья с другими государствами - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров высказался о сотрудничестве стран Закавказья с другими государствами

Россия не против развития сотрудничества в Закавказье с третьими странами, но только если оно не будет направлено на создание напряженностей в регионе, заявил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:42:00+03:00

2025-05-21T13:42:00+03:00

2025-05-21T13:42:00+03:00

россия

закавказье

сергей лавров

арарат мирзоян

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия не против развития сотрудничества в Закавказье с третьими странами, но только если оно не будет направлено на создание напряженностей в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы убеждены, что возникающие здесь вопросы должны решаться прежде всего расположенными здесь странами и ближайшими соседями. Не имеем ничего против того, чтобы внерегиональные страны, как это и предусмотрено действующей мировой практикой, развивали свои отношения с расположенными здесь странами", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Российский министр добавил, что при этом необходимо понимать, что такое взаимодействие не будет направлено на создание напряженности в регионе, на игнорирование интересов расположенных в Закавказье стран в угоду геополитическим играм, что "нигде никогда ни к чему хорошему не приводило". "Наша позиция - открытость к сотрудничеству со всеми, кто готов это делать по-честному, без каких-либо скрытых повесток дня", - заключил глава российской дипломатии.

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Ольга Фомченкова

россия, закавказье, сергей лавров, арарат мирзоян, в мире