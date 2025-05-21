Украинские войска обстреляли село рядом с Запорожской АЭС, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ нанесли удар по селу Водяное в непосредственной близости от ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В пресс-службе станции в среду сообщили, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА крышу корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что в результате атак никто не пострадал, критических разрушений нет.
"Боевикам ВСУ показалось мало атаки на Запорожскую АЭС, поэтому они продолжили наносить массированные артиллерийские удары по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от атомной станции", - сказал агентству Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, по селу уже нанесено не менее десяти ударов. Основная цель противника - дома местных мирных жителей.
Рогов подчеркнул, что, помимо Водяного, под удар ВСУ также попали город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка, расположенные ниже по течению Днепра от Запорожской АЭС.
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