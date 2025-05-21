Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли село рядом с Запорожской АЭС, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/zaes-2018262821.html
Украинские войска обстреляли село рядом с Запорожской АЭС, сообщил Рогов
Украинские войска обстреляли село рядом с Запорожской АЭС, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.05.2025
Украинские войска обстреляли село рядом с Запорожской АЭС, сообщил Рогов
Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от Запорожской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:55:00+03:00
2025-05-21T14:55:00+03:00
в мире
россия
днепр (город)
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5ef1200fa1797eff594fe0b2cf8bed57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В пресс-службе станции в среду сообщили, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА крышу корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что в результате атак никто не пострадал, критических разрушений нет. "Боевикам ВСУ показалось мало атаки на Запорожскую АЭС, поэтому они продолжили наносить массированные артиллерийские удары по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от атомной станции", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, по селу уже нанесено не менее десяти ударов. Основная цель противника - дома местных мирных жителей. Рогов подчеркнул, что, помимо Водяного, под удар ВСУ также попали город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка, расположенные ниже по течению Днепра от Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
днепр (город)
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4383547a218b41d053d0e6ea7d1bb0c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Днепр (город), Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли село рядом с Запорожской АЭС, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ нанесли удар по селу Водяное в непосредственной близости от ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В пресс-службе станции в среду сообщили, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА крышу корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что в результате атак никто не пострадал, критических разрушений нет.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
"Боевикам ВСУ показалось мало атаки на Запорожскую АЭС, поэтому они продолжили наносить массированные артиллерийские удары по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от атомной станции", - сказал агентству Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, по селу уже нанесено не менее десяти ударов. Основная цель противника - дома местных мирных жителей.
Рогов подчеркнул, что, помимо Водяного, под удар ВСУ также попали город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка, расположенные ниже по течению Днепра от Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреРоссияДнепр (город)ЭнергодарВладимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала