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Украинские войска обстреляли село рядом с Запорожской АЭС, сообщил Рогов

Украинские войска обстреляли село рядом с Запорожской АЭС, сообщил Рогов - РИА Новости, 21.05.2025

Украинские войска обстреляли село рядом с Запорожской АЭС, сообщил Рогов

Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от Запорожской АЭС, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:55:00+03:00

2025-05-21T14:55:00+03:00

2025-05-21T14:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от Запорожской АЭС, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В пресс-службе станции в среду сообщили, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА крышу корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, пострадавших нет. В пресс-службе уточнили, что в результате атак никто не пострадал, критических разрушений нет. "Боевикам ВСУ показалось мало атаки на Запорожскую АЭС, поэтому они продолжили наносить массированные артиллерийские удары по селу Водяное, расположенному в непосредственной близости от атомной станции", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, по селу уже нанесено не менее десяти ударов. Основная цель противника - дома местных мирных жителей. Рогов подчеркнул, что, помимо Водяного, под удар ВСУ также попали город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка, расположенные ниже по течению Днепра от Запорожской АЭС. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, днепр (город), энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины