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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 21.05.2025
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:07:00+03:00
2025-05-21T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Предтечино, Константиновка, Миньковка, Заря и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", пикап и артиллерийское орудие, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 220 военных и танк в зоне действия "Юга"