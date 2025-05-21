https://ria.ru/20250521/yug-2018223394.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 21.05.2025

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:07:00+03:00

2025-05-21T12:07:00+03:00

2025-05-21T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_772b54bec1401615828b18a7f04772c1.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Предтечино, Константиновка, Миньковка, Заря и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 220 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Казак", пикап и артиллерийское орудие, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018186695.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины