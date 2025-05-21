https://ria.ru/20250521/yaponiya-2018155959.html

Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку из-за скандала

Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку из-за скандала - РИА Новости, 21.05.2025

Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку из-за скандала

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это подал заявление с просьбой об отставке со своего поста, оно было принято премьер-министром Сигэру РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T03:02:00+03:00

2025-05-21T03:02:00+03:00

2025-05-21T03:02:00+03:00

в мире

япония

сигэру исиба

есимаса хаяси

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ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это подал заявление с просьбой об отставке со своего поста, оно было принято премьер-министром Сигэру Исибой, о чём сам Это сообщил журналистам в среду. Его слова приводит телеканал NHK."Я подал прошение премьер-министру Исибе. Сейчас, когда народ страдает из-за высоких цен на рис, это высказывание со стороны ответственного за вопрос министра является неподобающим. От всего сердца приношу извинения народу", - приводит слова Это в канцелярии премьера телеканал. По словам министра, Исиба сказал ему, что "понимает это решение". Скандал вокруг министра разгорелся в понедельник после того, как министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона - рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы - в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но рост цен на рис продолжился, в связи с чем правительство продлило ее до июля. Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Он явно застал генсека врасплох: тот в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей. Затем с критикой министра выступил глава партнера Либерально-Демократической партии по правящей коалиции партии "Комэйто" Тэцуо Сайто. Сам министр пытался оправдаться тем, что пошутил, заявил, что на самом деле рис он покупает, и заверял, что продолжит трудиться на своем посту.

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html

https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сигэру исиба, есимаса хаяси