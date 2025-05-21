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Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку из-за скандала - РИА Новости, 21.05.2025
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03:02 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/yaponiya-2018155959.html
Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку из-за скандала
Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку из-за скандала - РИА Новости, 21.05.2025
Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку из-за скандала
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это подал заявление с просьбой об отставке со своего поста, оно было принято премьер-министром Сигэру РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:02:00+03:00
2025-05-21T03:02:00+03:00
в мире
япония
сигэру исиба
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ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это подал заявление с просьбой об отставке со своего поста, оно было принято премьер-министром Сигэру Исибой, о чём сам Это сообщил журналистам в среду. Его слова приводит телеканал NHK."Я подал прошение премьер-министру Исибе. Сейчас, когда народ страдает из-за высоких цен на рис, это высказывание со стороны ответственного за вопрос министра является неподобающим. От всего сердца приношу извинения народу", - приводит слова Это в канцелярии премьера телеканал. По словам министра, Исиба сказал ему, что "понимает это решение". Скандал вокруг министра разгорелся в понедельник после того, как министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона - рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы - в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но рост цен на рис продолжился, в связи с чем правительство продлило ее до июля. Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Он явно застал генсека врасплох: тот в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей. Затем с критикой министра выступил глава партнера Либерально-Демократической партии по правящей коалиции партии "Комэйто" Тэцуо Сайто. Сам министр пытался оправдаться тем, что пошутил, заявил, что на самом деле рис он покупает, и заверял, что продолжит трудиться на своем посту.
https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html
https://ria.ru/20231214/otstavka-1915671244.html
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в мире, япония, сигэру исиба, есимаса хаяси
В мире, Япония, Сигэру Исиба, Есимаса Хаяси
Министр сельского хозяйства Японии подал в отставку из-за скандала

Глава Минсельхоза Японии Таку Это подал в отставку после слов о подаренном рисе

© AP Photo / Shuji KajiyamaЭкс-министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это
Экс-министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Shuji Kajiyama
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ТОКИО, 21 мая - РИА Новости. Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это подал заявление с просьбой об отставке со своего поста, оно было принято премьер-министром Сигэру Исибой, о чём сам Это сообщил журналистам в среду. Его слова приводит телеканал NHK.
"Я подал прошение премьер-министру Исибе. Сейчас, когда народ страдает из-за высоких цен на рис, это высказывание со стороны ответственного за вопрос министра является неподобающим. От всего сердца приношу извинения народу", - приводит слова Это в канцелярии премьера телеканал.
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Премьер Японии извинился за скандал вокруг партии
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По словам министра, Исиба сказал ему, что "понимает это решение".
Скандал вокруг министра разгорелся в понедельник после того, как министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона - рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы - в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но рост цен на рис продолжился, в связи с чем правительство продлило ее до июля.
Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Он явно застал генсека врасплох: тот в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей.
Затем с критикой министра выступил глава партнера Либерально-Демократической партии по правящей коалиции партии "Комэйто" Тэцуо Сайто. Сам министр пытался оправдаться тем, что пошутил, заявил, что на самом деле рис он покупает, и заверял, что продолжит трудиться на своем посту.
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