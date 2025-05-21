https://ria.ru/20250521/yakutyane-2018260861.html

Первыми слушателями кадровой программы для бойцов СВО станут 25 якутян

Первыми слушателями кадровой программы для бойцов СВО станут 25 якутян - РИА Новости, 21.05.2025

Первыми слушателями кадровой программы для бойцов СВО станут 25 якутян

Первыми слушателями региональной кадровой программы для бойцов СВО определены 25 якутян, среди них боец с позывным "Тута", сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:46:00+03:00

2025-05-21T14:46:00+03:00

2025-05-21T14:46:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

сво

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ЯКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Первыми слушателями региональной кадровой программы для бойцов СВО определены 25 якутян, среди них боец с позывным "Тута", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "По итогам конкурсного отбора определены 25 участников специальной военной операции, которые стали первыми слушателями очного этапа кадровой программы "Якутия — земля героев", - рассказали в пресс-службе. Общественный совет утвердил финалистов программы. Старт образовательного курса ожидается 16 июня. "Конкуренция была высокой. Из 583 заявок выбраны те, кто показал наилучшие результаты. Среди тех, кто вошёл в состав первого набора, — ребята, прошедшие фронт, проявившие мужество и силу духа. Теперь они готовы применить свой опыт в мирной жизни, чтобы продолжить служить Якутии и России", – приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева. Отмечается, что среди участников — Герой России Андрей Григорьев с позывным "Тута". "Очень хорошо, что придумали такую программу. Наши ребята должны учиться жить в мирное время, работать, принимать ответственность. Мы последнее поколение, кто знал ветеранов Великой Отечественной лично. И именно мы должны дать пример будущим поколениям", — отметил он. Учебная программа включает 714 академических часов: четыре очные и три дистанционные сессии, а также стажировки в органах государственной власти и учреждениях республики. Участникам будет предоставлено сопровождение персональных наставников. Ожидается, что к 1 декабря не менее четверти выпускников будут назначены на государственные должности, а к маю 2027 года этот показатель достигнет 80-90%. Кадровая программа "Якутия — земля героев" реализуется при поддержке платформы "Россия — страна возможностей" и Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия). Она создана по аналогии с программой "Время героев", запущенной президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250508/yakutsk-2015814900.html

https://ria.ru/20250507/jakutsk-2015601086.html

россия

республика саха (якутия)

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россия, айсен николаев, республика саха (якутия), сво