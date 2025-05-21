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Первыми слушателями кадровой программы для бойцов СВО станут 25 якутян - РИА Новости, 21.05.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
14:46 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/yakutyane-2018260861.html
Первыми слушателями кадровой программы для бойцов СВО станут 25 якутян
Первыми слушателями кадровой программы для бойцов СВО станут 25 якутян - РИА Новости, 21.05.2025
Первыми слушателями кадровой программы для бойцов СВО станут 25 якутян
Первыми слушателями региональной кадровой программы для бойцов СВО определены 25 якутян, среди них боец с позывным "Тута", сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:46:00+03:00
2025-05-21T14:46:00+03:00
республика саха (якутия)
россия
айсен николаев
республика саха (якутия)
сво
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ЯКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Первыми слушателями региональной кадровой программы для бойцов СВО определены 25 якутян, среди них боец с позывным "Тута", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. "По итогам конкурсного отбора определены 25 участников специальной военной операции, которые стали первыми слушателями очного этапа кадровой программы "Якутия — земля героев", - рассказали в пресс-службе. Общественный совет утвердил финалистов программы. Старт образовательного курса ожидается 16 июня. "Конкуренция была высокой. Из 583 заявок выбраны те, кто показал наилучшие результаты. Среди тех, кто вошёл в состав первого набора, — ребята, прошедшие фронт, проявившие мужество и силу духа. Теперь они готовы применить свой опыт в мирной жизни, чтобы продолжить служить Якутии и России", – приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева. Отмечается, что среди участников — Герой России Андрей Григорьев с позывным "Тута". "Очень хорошо, что придумали такую программу. Наши ребята должны учиться жить в мирное время, работать, принимать ответственность. Мы последнее поколение, кто знал ветеранов Великой Отечественной лично. И именно мы должны дать пример будущим поколениям", — отметил он. Учебная программа включает 714 академических часов: четыре очные и три дистанционные сессии, а также стажировки в органах государственной власти и учреждениях республики. Участникам будет предоставлено сопровождение персональных наставников. Ожидается, что к 1 декабря не менее четверти выпускников будут назначены на государственные должности, а к маю 2027 года этот показатель достигнет 80-90%. Кадровая программа "Якутия — земля героев" реализуется при поддержке платформы "Россия — страна возможностей" и Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия). Она создана по аналогии с программой "Время героев", запущенной президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250508/yakutsk-2015814900.html
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россия, айсен николаев, республика саха (якутия), сво
Республика Саха (Якутия), Россия, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), СВО
Первыми слушателями кадровой программы для бойцов СВО станут 25 якутян

25 якутян станут первыми слушателями кадровой программы для бойцов СВО в регионе

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 21 мая - РИА Новости. Первыми слушателями региональной кадровой программы для бойцов СВО определены 25 якутян, среди них боец с позывным "Тута", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"По итогам конкурсного отбора определены 25 участников специальной военной операции, которые стали первыми слушателями очного этапа кадровой программы "Якутия — земля героев", - рассказали в пресс-службе.
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Общественный совет утвердил финалистов программы. Старт образовательного курса ожидается 16 июня.
"Конкуренция была высокой. Из 583 заявок выбраны те, кто показал наилучшие результаты. Среди тех, кто вошёл в состав первого набора, — ребята, прошедшие фронт, проявившие мужество и силу духа. Теперь они готовы применить свой опыт в мирной жизни, чтобы продолжить служить Якутии и России", – приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.
Отмечается, что среди участников — Герой России Андрей Григорьев с позывным "Тута".
"Очень хорошо, что придумали такую программу. Наши ребята должны учиться жить в мирное время, работать, принимать ответственность. Мы последнее поколение, кто знал ветеранов Великой Отечественной лично. И именно мы должны дать пример будущим поколениям", — отметил он.
Учебная программа включает 714 академических часов: четыре очные и три дистанционные сессии, а также стажировки в органах государственной власти и учреждениях республики. Участникам будет предоставлено сопровождение персональных наставников.
Ожидается, что к 1 декабря не менее четверти выпускников будут назначены на государственные должности, а к маю 2027 года этот показатель достигнет 80-90%.
Кадровая программа "Якутия — земля героев" реализуется при поддержке платформы "Россия — страна возможностей" и Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха (Якутия). Она создана по аналогии с программой "Время героев", запущенной президентом РФ Владимиром Путиным.
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