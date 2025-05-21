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"Кто первый?": как дочь Юрия Яковлева пережила предательство отца

"Кто первый?": как дочь Юрия Яковлева пережила предательство отца - РИА Новости, 21.05.2025

"Кто первый?": как дочь Юрия Яковлева пережила предательство отца

Дочь легендарного Ипполита из "Иронии судьбы" всю жизнь доказывала, что она не просто отпрыск знаменитости. Алена Яковлева построила блестящую карьеру, но за... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:01:00+03:00

2025-05-21T19:01:00+03:00

2025-05-21T19:01:00+03:00

шоубиз

чехословакия

польша

франция

юрий яковлев

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Дочь легендарного Ипполита из "Иронии судьбы" всю жизнь доказывала, что она не просто отпрыск знаменитости. Алена Яковлева построила блестящую карьеру, но за публичным успехом скрывались страшные тайны. Почему актриса двадцать лет молчала о кошмаре, пережитом в лихие девяностые? Как личные драмы повлияли на выбор ролей? И что заставило звезду наконец заговорить о самом болезненном?Наследство знаменитого отцаАлена Яковлева, которой сейчас почти 64 года, родилась с тяжелым багажом — известной фамилией и сломанной семьей. Юрий Яковлев, создавший незабываемый образ Ипполита в "Иронии судьбы", ушел к Екатерине Райкиной еще до появления дочери на свет. Девочка росла, мечтая о внимании звездного папы, но получала лишь косые взгляды одноклассников и напоминания о том, чьей дочкой является.Спасением стал отчим Николай — журналист-международник, который не пытался заменить биологического отца, но дал то, чего не хватало больше всего — стабильность и поддержку. Благодаря его работе Лена (настоящее имя звезды) с матерью жили в ГДР, Чехословакии, Польше. Именно отчим привил будущей актрисе любовь к искусству и научил не сдаваться.Важную роль сыграла и бабушка — театральная энтузиастка, которая водила внучку на пробы, вовлекала в самодеятельность и даже шила костюмы из старых занавесок. Она верила в талант девочки больше, чем та сама в себя.Двойная жизнь студенткиВыбор профессии стал настоящим бунтом против материнских планов. Пока мама видела дочь врачом или экономистом, та тайно готовилась к поступлению в театральный вуз. На третьем курсе экономического факультета Лена решилась на отчаянный шаг — с помощью друга проникла в деканат и выкрала собственный аттестат.Документы нужно было подать в Щукинское училище тайно, чтобы мать ни о чем не догадалась. "Дрожала как осиновый лист, когда подделывала подпись на заявлении", — смеется актриса сейчас, вспоминая ту авантюру.Риск оправдался — девушка поступила в театральный и получила два диплома сразу. Когда мама пришла на первую премьере дочери, то не сдержала слез: "Ты была великолепна. Прости, что не верила". Путь к славе оказался тернистым, но упорство дало результат.От массовки к главным ролямПервые шаги в кино разочаровывали — эпизоды в малоизвестных картинах. Настоящий прорыв случился в 1989 году с главной ролью в скандальной "Интердевочке". Именно тогда Елена превратилась в Алену — чтобы избежать путаницы с однофамилицей.Звездным часом стало начало 2000-х — несколько проектов одновременно, включая театральные постановки. В сиквеле "Мушкетеров" она отобрала роль мадам де Круаль у самой Миллы Йовович, убедив режиссера, что ее героиня должна быть не гламурной иностранкой, а ироничной и мудрой женщиной с налетом грусти.Сериалы "Женский доктор", "Земский доктор", "Дневник доктора Зайцевой" закрепили статус королевы драматических ролей. А в "Райских кущах" ее дуэт с Евгением Цыгановым и Чулпан Хаматовой критики назвали мастер-классом актерской игры.Мужчины-разочарованияТравма брошенности отцом наложила отпечаток на все личные отношения. Актриса словно магнитом притягивала мужчин, неспособных на верность. Первая любовь — красавец-ловелас Александр Кахун, который менял подруг как перчатки и отличался бурным темпераментом. Свадьба с ним сорвалась в последний момент из-за дикой ревности жениха.Замужество с Кириллом Козаковым, сыном знаменитого режиссера Михаила Козакова, казалось идеальным союзом двух театральных династий. Но романтика быстро сменилась бытовыми проблемами. После рождения дочери Маши в 1992 году молодая мать осталась один на один с малышкой. "Я таскала коляску до пятого этажа без лифта, а он пропадал с друзьями", — с горечью вспоминает актриса.Второй брак с режиссером Кириллом Мозгалевским принес новые разочарования — муж-мечтатель витал в облаках, забывая оплачивать счета за электричество. Когда он уехал во Францию и завел новую семью, Алена не стала мстить — они до сих пор общаются, он крестный отец ее внучки Алисы.В 53 года актриса позволила себе роман с 26-летним музыкантом. Этот союз отличался от предыдущих — никакой корысти, только искренние чувства. Расставание произошло по обоюдному согласию, без скандалов и претензий. "Он заслуживает свою историю, а не роль спутника "зрелой звезды"", — мудро рассудила Алена.Страшная ночь 90-хСамое болезненное признание актриса сделала в программе "Секрет на миллион" лишь спустя два десятилетия после трагедии. Согласившись на предложение подвезти до дома после тяжелых съемок от незнакомого водителя, она попала в ловушку. Трое мужчин привезли ее в пустую квартиру с очевидными намерениями."Я поняла: сопротивление смертельно. Спросила: "Кто первый?" — голос актрисы дрожит даже спустя годы. — Сама начала раздеваться, чтобы сохранить хоть каплю контроля".Эта травма наложила отпечаток на всю дальнейшую жизнь — до сих пор звезда панически боится поездок в такси.Примирение с великим отцомОтношения с Юрием Яковлевым наладились лишь когда дочь сама стала успешной актрисой. Он начал приходить на ее спектакли, давать советы, гордиться достижениями. Именно от отца Алена узнала, что знаменитую фразу Ипполита "У вас вся спина белая!" он придумал на ходу — это была чистая импровизация.Смерть отца в 2013 году застала Алену врасплох — за успехами она не заметила, как мало времени им осталось. "Простила ли я его? Да. Поняла ли? Нет. Но благодарна за гены, которые помогли выстоять", — признается она.Новые испытанияКонец прошлого года преподнес неприятный сюрприз. Выйдя с поклоном после представления чеховского "Вишневого сада", звезда почувствовала резкое недомогание прямо в театре. Скорая доставила Яковлеву в НИИ Склифосовского — медики заподозрили острый аппендицит.Семь дней врачи проводили различные исследования, чтобы поставить точный диагноз. Выяснилось, что воспаление аппендикса здесь ни при чем — проблема оказалась серьезнее. Специалисты обнаружили патологию кишечника и рекомендуют хирургическое вмешательство. "Оказалось, проблема с кишечником. Врачи настаивают на операции, но я пока тяну время", — признается актриса.После госпитализации она постепенно вернулась к работе. Но теперь — без привычного самопожертвования: с чувством меры и уважением к собственным границам и здоровью. При это актриса сохранила свой непримиримый тон к трудностям: "Жизнь бьет? Вставай и иди. Предали? Прощай, но не забывай. Испугалась? Значит, есть за что бороться", — резюмирует она.

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чехословакия, польша, франция, юрий яковлев