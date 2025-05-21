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Угрозы обрушения дома в Ставрополе, где произошел взрыв газа, нет
Угрозы обрушения дома в Ставрополе, где произошел взрыв газа, нет - РИА Новости, 21.05.2025
Угрозы обрушения дома в Ставрополе, где произошел взрыв газа, нет
Угрозы обрушения дома в Ставрополе, где в среду утром произошел взрыв газа, нет, жильцов стали запускать в квартиры, сообщил мэр города Иван Ульянченко в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:21:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Угрозы обрушения дома в Ставрополе, где в среду утром произошел взрыв газа, нет, жильцов стали запускать в квартиры, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале. Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар на 10 квадратных метрах, который был потушен. Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Сообщалось, что госпитализированная женщина, получившая ожоги, находится в тяжелом состоянии. Повреждены пять квартир и более 50 автомобилей. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что, по предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг. "Специализированная организация завершила обследование дома, пострадавшего от взрыва газа. Угрозы обрушения, а также жизни и здоровью жителей, нет. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Все коммуникации подключены, кроме газоснабжения", - написал Ульянченко. По его словам, жильцов начали запускать в подъезд. "Домой сегодня вернутся жильцы шестнадцати этажей. Собственники 17-го и 18-го этажей расселены в гостинице. Всего в гостинице сейчас находятся восемь человек, они обеспечены предметами первой необходимости и трехразовым питанием", - отметил мэр.
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Происшествия, Ставрополь, Россия
Угрозы обрушения дома в Ставрополе, где произошел взрыв газа, нет
Мэр Ульянченко: угрозы обрушения дома в Ставрополе, где взорвался газ, нет
НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости.
Угрозы обрушения дома в Ставрополе, где в среду утром произошел взрыв газа, нет, жильцов стали запускать в квартиры, сообщил мэр города Иван Ульянченко в Telegram-канале
.
Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар на 10 квадратных метрах, который был потушен. Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Сообщалось, что госпитализированная женщина, получившая ожоги, находится в тяжелом состоянии. Повреждены пять квартир и более 50 автомобилей.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что, по предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.
"Специализированная организация завершила обследование дома, пострадавшего от взрыва газа. Угрозы обрушения, а также жизни и здоровью жителей, нет. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Все коммуникации подключены, кроме газоснабжения", - написал Ульянченко.
По его словам, жильцов начали запускать в подъезд. "Домой сегодня вернутся жильцы шестнадцати этажей. Собственники 17-го и 18-го этажей расселены в гостинице. Всего в гостинице сейчас находятся восемь человек, они обеспечены предметами первой необходимости и трехразовым питанием", - отметил мэр.