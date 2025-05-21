https://ria.ru/20250521/vzryv-2018313243.html

В Ставрополе начали восстанавливать квартиры после взрыва газа в доме

В Ставрополе начали восстанавливать квартиры после взрыва газа в доме - РИА Новости, 21.05.2025

В Ставрополе начали восстанавливать квартиры после взрыва газа в доме

Власти Ставрополя приступили к восстановлению квартир в доме, соседнем с тем, в котором утром в среду произошел взрыва газа, сообщила администрация города. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T18:00:00+03:00

2025-05-21T18:00:00+03:00

2025-05-21T18:00:00+03:00

происшествия

ставрополь

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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Власти Ставрополя приступили к восстановлению квартир в доме, соседнем с тем, в котором утром в среду произошел взрыва газа, сообщила администрация города. Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Сообщалось, что госпитализированная женщина, получившая ожоги, находится в тяжелом состоянии. Повреждены пять квартир и более 50 автомобилей. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что, по предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг. "В соседнем доме № 30/6 на улице Тухачевского сегодня после обеда приступили к восстановлению квартир, в которых выбиты окна, повреждены балконы в результате взрыва бытового газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что работы начались сразу после того, как завершились оперативные мероприятия правоохранительных органов. "Здесь убирают прилегающую территорию после устранения угрозы падения поврежденных ударной волной элементов здания и кирпичей, завезли новый кирпич. Выбитые окна и двери восстановим в течение трех дней. Это время нужно для их изготовления по индивидуальным размерам, сейчас производятся замеры", - приводятся в сообщении слова мэра города Ивана Ульянченко. Он напомнил, что забронированы 40 номеров в гостиницах города для размещения жильцов пострадавших квартир. "Также готов пункт временного размещения на базе школы № 45, в котором организовано питание. Сейчас пункт принял 50 человек", - добавил глава города. По его словам, совместно со страховыми организациями проводится обследование поврежденного транспорта, устанавливается возможность его восстановления.

https://ria.ru/20250521/stavropol-2018184075.html

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ставрополь

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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе 2025-05-21T18:00 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставрополь