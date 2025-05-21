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Хозяйка квартиры в Ставрополе, пострадавшая при взрыве газа, получила ожоги - РИА Новости, 21.05.2025
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14:25 21.05.2025 (обновлено: 14:27 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/vzryv-2018255392.html
Хозяйка квартиры в Ставрополе, пострадавшая при взрыве газа, получила ожоги
Хозяйка квартиры в Ставрополе, пострадавшая при взрыве газа, получила ожоги - РИА Новости, 21.05.2025
Хозяйка квартиры в Ставрополе, пострадавшая при взрыве газа, получила ожоги
Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Ставрополе хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами тела, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:25:00+03:00
2025-05-21T14:27:00+03:00
происшествия
ставрополь
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Ставрополе хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами тела, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Сообщалось, что госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии. Повреждены пять квартир и более 50 автомобилей. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что, по предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг. "Пострадавшая женщина, хозяйка квартиры, госпитализирована в городскую больницу с ожогами тела", - говорится в сообщении. Отмечается, что для жителей пострадавшего дома предусмотрен пункт временного размещения в школе № 45 Ставрополя. "На данный момент на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 79 человек и 26 единиц техники", - заметили в МЧС.
https://ria.ru/20250521/vzryv-2018225730.html
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происшествия, ставрополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хозяйка квартиры в Ставрополе, пострадавшая при взрыве газа, получила ожоги

МЧС: пострадавшая при взрыве газа в Ставрополе хозяйка квартиры получила ожоги

© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краюПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Ставрополе хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами тела, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Сообщалось, что госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии. Повреждены пять квартир и более 50 автомобилей.
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Взрыв в многоэтажке в Ставрополе повредил пять квартир
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В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что, по предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.
"Пострадавшая женщина, хозяйка квартиры, госпитализирована в городскую больницу с ожогами тела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для жителей пострадавшего дома предусмотрен пункт временного размещения в школе № 45 Ставрополя.
"На данный момент на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 79 человек и 26 единиц техники", - заметили в МЧС.
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ПроисшествияСтавропольРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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