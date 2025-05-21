Хозяйка квартиры в Ставрополе, пострадавшая при взрыве газа, получила ожоги
МЧС: пострадавшая при взрыве газа в Ставрополе хозяйка квартиры получила ожоги
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краюПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе
© Фото : СУ СК России по Ставропольскому краю
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажном доме в Ставрополе хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами тела, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Сообщалось, что госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии. Повреждены пять квартир и более 50 автомобилей.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что, по предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.
"Пострадавшая женщина, хозяйка квартиры, госпитализирована в городскую больницу с ожогами тела", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для жителей пострадавшего дома предусмотрен пункт временного размещения в школе № 45 Ставрополя.
"На данный момент на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. К ликвидации последствий привлечены 79 человек и 26 единиц техники", - заметили в МЧС.
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