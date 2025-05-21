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Власти рассказали о состоянии хозяйки квартиры в Ставрополе, где был взрыв

Власти рассказали о состоянии хозяйки квартиры в Ставрополе, где был взрыв - РИА Новости, 21.05.2025

Власти рассказали о состоянии хозяйки квартиры в Ставрополе, где был взрыв

Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе хозяйка квартиры находится в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для ее спасения, сообщил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:24:00+03:00

2025-05-21T12:24:00+03:00

2025-05-21T12:24:00+03:00

происшествия

ставрополь

ставропольский край

владимир владимиров

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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе хозяйка квартиры находится в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для ее спасения, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Госпитализирована женщина из квартиры, в которой произошло ЧП. Состояние тяжелое, но она в сознании. Медики делают все необходимое", - написал Владимиров. Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.

ставрополь

ставропольский край

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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе 2025-05-21T12:24 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров, видео