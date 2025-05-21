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Власти рассказали о состоянии хозяйки квартиры в Ставрополе, где был взрыв - РИА Новости, 21.05.2025
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12:24 21.05.2025
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Власти рассказали о состоянии хозяйки квартиры в Ставрополе, где был взрыв
Власти рассказали о состоянии хозяйки квартиры в Ставрополе, где был взрыв - РИА Новости, 21.05.2025
Власти рассказали о состоянии хозяйки квартиры в Ставрополе, где был взрыв
Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе хозяйка квартиры находится в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для ее спасения, сообщил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:24:00+03:00
2025-05-21T12:24:00+03:00
происшествия
ставрополь
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе хозяйка квартиры находится в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для ее спасения, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. "Госпитализирована женщина из квартиры, в которой произошло ЧП. Состояние тяжелое, но она в сознании. Медики делают все необходимое", - написал Владимиров. Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.
ставрополь
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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров, видео
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Власти рассказали о состоянии хозяйки квартиры в Ставрополе, где был взрыв
НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе хозяйка квартиры находится в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для ее спасения, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
2025-05-21T12:24
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Власти рассказали о состоянии хозяйки квартиры в Ставрополе, где был взрыв

Хозяйка квартиры в Ставрополе, где взорвался газ, находится в тяжелом состоянии

© ГУ МЧС России по Ставропольскому краюПоследствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео
Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пострадавшая при взрыве газа в многоэтажке в Ставрополе хозяйка квартиры находится в тяжелом состоянии, медики делают все возможное для ее спасения, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
«
"Госпитализирована женщина из квартиры, в которой произошло ЧП. Состояние тяжелое, но она в сознании. Медики делают все необходимое", - написал Владимиров.
Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.
 
ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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