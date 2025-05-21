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Взрыв в многоэтажке в Ставрополе повредил пять квартир
Взрыв в многоэтажке в Ставрополе повредил пять квартир - РИА Новости, 21.05.2025
Взрыв в многоэтажке в Ставрополе повредил пять квартир
Пять квартир и более 50 автомобилей получили повреждения после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:17:00+03:00
2025-05-21T12:17:00+03:00
2025-05-21T12:47:00+03:00
происшествия
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пять квартир и более 50 автомобилей получили повреждения после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе, сообщило региональное ГУ МЧС РФ."По предварительной информации, повреждены пять квартир и более 50 автомашин", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщало о повреждении четырех квартир и более 20 автомобилей.Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что принято решение ввести в городе режим ЧС."Провел внеочередное заседание оперативного штаба. Приняли решение ввести в Ставрополе режим ЧС после взрыва бытового газа в жилом доме на ул. Тухачевского", - написал он в своем Telegram-канале.По словам главы города, жильцы трех подъездов пострадавшего дома эвакуированы, всех, кто будет в этом нуждаться, расселят в гостиницы и обеспечат всем необходимым."К восстановительным работам подрядчик приступит сегодня во второй половине дня, как только мы получим разрешение на их проведение. Восстановим выбитые окна и двери в течение трех дней. Квартиры, которые полностью пострадали от взрыва, планируем восстановить в течение двух недель. Все собственники пострадавших квартир получат материальную помощь, также помощь окажем владельцам пострадавших автомобилей", - заявил Ульянченко.Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии.В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20250414/sakhalin-2011074258.html
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происшествия, ставрополь, россия, жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Жилье, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв в многоэтажке в Ставрополе повредил пять квартир
МЧС: взрыв в многоэтажке в Ставрополе повредил 5 квартир и более 50 машин
НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пять квартир и более 50 автомобилей получили повреждения после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"По предварительной информации, повреждены пять квартир и более 50 автомашин", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало о повреждении четырех квартир и более 20 автомобилей.
Мэр Ставрополя
Иван Ульянченко сообщил, что принято решение ввести в городе режим ЧС.
"Провел внеочередное заседание оперативного штаба. Приняли решение ввести в Ставрополе режим ЧС после взрыва бытового газа в жилом доме на ул. Тухачевского", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы города, жильцы трех подъездов пострадавшего дома эвакуированы, всех, кто будет в этом нуждаться, расселят в гостиницы и обеспечат всем необходимым.
"К восстановительным работам подрядчик приступит сегодня во второй половине дня, как только мы получим разрешение на их проведение. Восстановим выбитые окна и двери в течение трех дней. Квартиры, которые полностью пострадали от взрыва, планируем восстановить в течение двух недель. Все собственники пострадавших квартир получат материальную помощь, также помощь окажем владельцам пострадавших автомобилей", - заявил Ульянченко.
Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении. Госпитализированная женщина находится в тяжелом состоянии.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.