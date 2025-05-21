https://ria.ru/20250521/vzryv-2018207872.html
Взрыв газа в Ставрополе повредил четыре квартиры
Взрыв газа в Ставрополе повредил четыре квартиры - РИА Новости, 21.05.2025
Взрыв газа в Ставрополе повредил четыре квартиры
Четыре квартиры и более 20 автомобилей повреждены после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:02:00+03:00
2025-05-21T11:02:00+03:00
2025-05-21T11:11:00+03:00
происшествия
ставрополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018187125_0:0:1238:696_1920x0_80_0_0_7c5c529ca365e69850ab9210c2432f93.jpg
НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Четыре квартиры и более 20 автомобилей повреждены после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ."Предварительно, в результате взрыва повреждены четыре квартиры и более 20 машин", - сказал собеседник агентства.Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел.Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.
https://ria.ru/20250521/stavropol-2018184075.html
https://ria.ru/20250521/stavropol-2018208471.html
ставрополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018187125_141:0:1069:696_1920x0_80_0_0_13d17c6d488b93c73c91471e87075310.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Взрыв газа в Ставрополе повредил четыре квартиры
Взрыв газа в Ставрополе повредил четыре квартиры и более 20 автомобилей
НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Четыре квартиры и более 20 автомобилей повреждены после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМЧС РФ.
"Предварительно, в результате взрыва повреждены четыре квартиры и более 20 машин", - сказал собеседник агентства.
Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил, что в результате ЧП пострадала женщина, она госпитализирована. Позже минздрав региона уточнил, что пострадали три человека, двое из них, в том числе один ребенок, находятся на амбулаторном лечении.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что повреждены более 50 припаркованных возле дома автомобилей. По предварительной версии, в квартире многоэтажки взорвался газовый котел.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг.