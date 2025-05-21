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Появились кадры с места взрыва в доме в Ставрополье

Появились кадры с места взрыва в доме в Ставрополье - РИА Новости, 21.05.2025

Появились кадры с места взрыва в доме в Ставрополье

Появилось видео с места взрыва в доме в Ставрополе. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:22:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

ставрополь

ставропольский край

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Появилось видео с места взрыва в доме в Ставрополе.Утром в квартире на последнем многоэтажного дома на улице Тухачевского взорвался газ. После этого начался пожар.Региональный Минздрав сообщил о трех пострадавших, включая ребенка. По предварительным оценкам, взрыв повредил около 50 автомобилей.Сейчас дом отключен от коммуникаций. СК возбудил уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг, прокуратура Ставропольского края также организовала проверку.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

ставрополь

ставропольский край

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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе 2025-05-21T10:22 true PT0M43S

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следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, ставропольский край, происшествия