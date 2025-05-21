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Появились кадры с места взрыва в доме в Ставрополье
Появились кадры с места взрыва в доме в Ставрополье - РИА Новости, 21.05.2025
Появились кадры с места взрыва в доме в Ставрополье
Появилось видео с места взрыва в доме в Ставрополе. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:22:00+03:00
2025-05-21T10:22:00+03:00
2025-05-21T10:22:00+03:00
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ставрополь
ставропольский край
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Появилось видео с места взрыва в доме в Ставрополе.Утром в квартире на последнем многоэтажного дома на улице Тухачевского взорвался газ. После этого начался пожар.Региональный Минздрав сообщил о трех пострадавших, включая ребенка. По предварительным оценкам, взрыв повредил около 50 автомобилей.Сейчас дом отключен от коммуникаций. СК возбудил уголовное дело по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг, прокуратура Ставропольского края также организовала проверку.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
2025-05-21T10:22
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), ставрополь, ставропольский край, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Ставрополь, Ставропольский край, Происшествия
Появились кадры с места взрыва в доме в Ставрополье
Появилось видео с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополье