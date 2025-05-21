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После взрыва газа в жилом доме в Ставрополе возбудили дело - РИА Новости, 21.05.2025
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09:07 21.05.2025 (обновлено: 09:32 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/vzryv-2018178793.html
После взрыва газа в жилом доме в Ставрополе возбудили дело
После взрыва газа в жилом доме в Ставрополе возбудили дело - РИА Новости, 21.05.2025
После взрыва газа в жилом доме в Ставрополе возбудили дело
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:07:00+03:00
2025-05-21T09:32:00+03:00
происшествия
ставрополь
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг, сообщило региональное СУСК РФ."В следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь СУ СКР по Ставропольскому краю по факту хлопка бытового газа возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.Отмечается, что проведен осмотр происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы."Для координации работы следователей и криминалистов, а также оперативных служб на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления СК России по краю В.С. Хорольский", - добавили в ведомстве.Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Дом отключен от коммуникаций, как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению.По данным минздрава, пострадали три человека.
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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
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происшествия, ставрополь
Происшествия, Ставрополь
После взрыва газа в жилом доме в Ставрополе возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе

© ФотоВзрыв в Ставрополе
Взрыв в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото
Взрыв в Ставрополе
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в многоэтажном доме в Ставрополе по статьям об уничтожении имущества и оказании небезопасных услуг, сообщило региональное СУСК РФ.
"В следственном отделе по Промышленному району города Ставрополь СУ СКР по Ставропольскому краю по факту хлопка бытового газа возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Отмечается, что проведен осмотр происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы.
"Для координации работы следователей и криминалистов, а также оперативных служб на место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления СК России по краю В.С. Хорольский", - добавили в ведомстве.
Утром в среду в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского в Ставрополе произошел взрыв бытового газа, вызвавший пожар, который был потушен на 10 квадратных метрах. Дом отключен от коммуникаций, как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению.
По данным минздрава, пострадали три человека.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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ПроисшествияСтаврополь
 
 
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