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Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек - РИА Новости, 21.05.2025
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, среди них один ребенок, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:50:00+03:00
2025-05-21T08:50:00+03:00
2025-05-21T11:07:00+03:00
происшествия
ставрополь
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НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, среди них один ребенок, сообщил региональный Минздрав."На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в течение 12 минут. В результате взрыва пострадала женщина. Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, за амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок, состояние удовлетворительное", — говорится в релизе.Взрыв бытового газа прогремел сегодня утром в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского. Затем начался пожар, который вскоре потушили, его площадь составила десять квадратных метров. В доме повреждены четыре квартиры, несущие конструкции, оконные и дверные проемы. Кроме того, пострадали 20 машин, сообщили в региональном главке МЧС.По предварительным данным, в квартире на верхнем этаже взорвался газовый котел, рассказали РИА Новости в местных правоохранительных органах.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении имущества и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
ставрополь
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
2025-05-21T08:50
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек
Число пострадавших от взрыва газа в Ставрополе возросло до 3, среди них ребёнок
НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости.
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, среди них один ребенок, сообщил региональный Минздрав
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"На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в течение 12 минут. В результате взрыва пострадала женщина. Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, за амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок, состояние удовлетворительное", — говорится в релизе.
Взрыв бытового газа прогремел сегодня утром в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского. Затем начался пожар, который вскоре потушили, его площадь составила десять квадратных метров.
В доме повреждены четыре квартиры, несущие конструкции, оконные и дверные проемы. Кроме того, пострадали 20 машин, сообщили в региональном главке МЧС.
По предварительным данным, в квартире на верхнем этаже взорвался газовый котел, рассказали РИА Новости в местных правоохранительных органах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении имущества и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.