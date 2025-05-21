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Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек

Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек - РИА Новости, 21.05.2025

Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек

Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, среди них один ребенок, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:50:00+03:00

2025-05-21T08:50:00+03:00

2025-05-21T11:07:00+03:00

происшествия

ставрополь

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НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, среди них один ребенок, сообщил региональный Минздрав."На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в течение 12 минут. В результате взрыва пострадала женщина. Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, за амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок, состояние удовлетворительное", — говорится в релизе.Взрыв бытового газа прогремел сегодня утром в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского. Затем начался пожар, который вскоре потушили, его площадь составила десять квадратных метров. В доме повреждены четыре квартиры, несущие конструкции, оконные и дверные проемы. Кроме того, пострадали 20 машин, сообщили в региональном главке МЧС.По предварительным данным, в квартире на верхнем этаже взорвался газовый котел, рассказали РИА Новости в местных правоохранительных органах.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении имущества и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

ставрополь

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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе 2025-05-21T08:50 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставрополь