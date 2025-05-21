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Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек - РИА Новости, 21.05.2025
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08:50 21.05.2025 (обновлено: 11:07 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/vzryv-2018175617.html
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек - РИА Новости, 21.05.2025
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, среди них один ребенок, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:50:00+03:00
2025-05-21T11:07:00+03:00
происшествия
ставрополь
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НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, среди них один ребенок, сообщил региональный Минздрав."На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в течение 12 минут. В результате взрыва пострадала женщина. Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, за амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок, состояние удовлетворительное", — говорится в релизе.Взрыв бытового газа прогремел сегодня утром в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского. Затем начался пожар, который вскоре потушили, его площадь составила десять квадратных метров. В доме повреждены четыре квартиры, несущие конструкции, оконные и дверные проемы. Кроме того, пострадали 20 машин, сообщили в региональном главке МЧС.По предварительным данным, в квартире на верхнем этаже взорвался газовый котел, рассказали РИА Новости в местных правоохранительных органах.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении имущества и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
Кадры с места взрыва в многоэтажном доме в Ставрополе
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происшествия, ставрополь
Происшествия, Ставрополь
Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе возросло до трех человек

Число пострадавших от взрыва газа в Ставрополе возросло до 3, среди них ребёнок

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НАЛЬЧИК, 21 мая — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе увеличилось до трех, среди них один ребенок, сообщил региональный Минздрав.
«
"На место происшествия бригада скорой медицинской помощи прибыла в течение 12 минут. В результате взрыва пострадала женщина. Пострадавшая в состоянии средней тяжести была доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, за амбулаторной помощью обратились два пострадавших, среди которых ребенок, состояние удовлетворительное", — говорится в релизе.
Взрыв бытового газа прогремел сегодня утром в многоэтажном жилом доме по улице Тухачевского. Затем начался пожар, который вскоре потушили, его площадь составила десять квадратных метров.
В доме повреждены четыре квартиры, несущие конструкции, оконные и дверные проемы. Кроме того, пострадали 20 машин, сообщили в региональном главке МЧС.
По предварительным данным, в квартире на верхнем этаже взорвался газовый котел, рассказали РИА Новости в местных правоохранительных органах.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об умышленном уничтожении имущества и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
 
ПроисшествияСтаврополь
 
 
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