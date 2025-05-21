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В доме в Ставрополе потушили пожар после взрыва газа
В доме в Ставрополе потушили пожар после взрыва газа - РИА Новости, 21.05.2025
В доме в Ставрополе потушили пожар после взрыва газа
Пожар в многоэтажном жилом доме в Ставрополе, где произошел взрыв газа, потушен, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:22:00+03:00
2025-05-21T08:22:00+03:00
2025-05-21T09:34:00+03:00
происшествия
ставрополь
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НАЛЬЧИК, 21 мая – РИА Новости. Пожар в многоэтажном жилом доме в Ставрополе, где произошел взрыв газа, потушен, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале."Пожар потушен", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал о локализации пожара.Утром в среду мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о взрыве бытового газа в жилом доме по ул. Тухачевского, 30/8. В результате ЧП пострадала женщина. По данным МЧС, после взрыва произошел пожар, который был локализован на 10 квадратных метрах. Дом отключен от коммуникаций, как только это станет возможно, специалисты обследуют состояние здания, чтобы спланировать работы по восстановлению.
https://ria.ru/20250519/pozhar-2017821509.html
ставрополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь
В доме в Ставрополе потушили пожар после взрыва газа
В многоэтажке в Ставрополе потушили пожар после взрыва газа