В Третьяковке открылась выставка картин дипломатов
В новом здании Третьяковки открылась выставка картин дипломатов "Краски мира"
Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В новом здании Третьяковской галереи открылась выставка творческих работ дипломатов "Краски мира", передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказали РИА Новости организаторы, впервые подобная инициатива была реализована департаментом государственного протокола совместно с Московским музеем современного искусства в мае 2023 года. Выставка, по словам организаторов, стала ярким и резонансным событием. В рамках нее было собрано более 150 произведений различных жанров.
В этом году решением министерства культуры Российской Федерации проект включен в программу международного фестиваля "Интермузей". Представленная в среду журналистам выставка будет доступна для широкой публики в период с 21 по 24 мая 2025 года.
На выставке представлено более 100 работ дипломатов из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, рассказал спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Каждое произведение - это отражение культурной идентичности, личного взгляда и душевного богатства. Без преувеличения, их красота, искренность и глубина вызывают восхищение", - сказал он в ходе церемонии открытия.
Богданов отметил, что художественные произведения дипломатов еще раз доказывают - "талантливый человек талантлив во всем".
Международный фестиваль "Интермузей" - деловое мероприятие для сотрудников, партнеров и посетителей музеев с более чем 25-летней историей. В 2024 году "Интермузей" перезапущен и будет проводиться два раза в год в двух концепциях - "Форум" и "Экспо"