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В Третьяковке открылась выставка картин дипломатов - РИА Новости, 21.05.2025
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Культура
 
11:44 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/vystavka-2018218301.html
В Третьяковке открылась выставка картин дипломатов
В Третьяковке открылась выставка картин дипломатов - РИА Новости, 21.05.2025
В Третьяковке открылась выставка картин дипломатов
В новом здании Третьяковской галереи открылась выставка творческих работ дипломатов "Краски мира", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T11:44:00+03:00
2025-05-21T11:44:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В новом здании Третьяковской галереи открылась выставка творческих работ дипломатов "Краски мира", передает корреспондент РИА Новости. Как рассказали РИА Новости организаторы, впервые подобная инициатива была реализована департаментом государственного протокола совместно с Московским музеем современного искусства в мае 2023 года. Выставка, по словам организаторов, стала ярким и резонансным событием. В рамках нее было собрано более 150 произведений различных жанров. В этом году решением министерства культуры Российской Федерации проект включен в программу международного фестиваля "Интермузей". Представленная в среду журналистам выставка будет доступна для широкой публики в период с 21 по 24 мая 2025 года. На выставке представлено более 100 работ дипломатов из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, рассказал спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов. "Каждое произведение - это отражение культурной идентичности, личного взгляда и душевного богатства. Без преувеличения, их красота, искренность и глубина вызывают восхищение", - сказал он в ходе церемонии открытия. Богданов отметил, что художественные произведения дипломатов еще раз доказывают - "талантливый человек талантлив во всем". Международный фестиваль "Интермузей" - деловое мероприятие для сотрудников, партнеров и посетителей музеев с более чем 25-летней историей. В 2024 году "Интермузей" перезапущен и будет проводиться два раза в год в двух концепциях - "Форум" и "Экспо"
https://ria.ru/20250510/meksika-2016150577.html
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африка, ближний восток, азия, михаил богданов, московский музей современного искусства, россия
Культура, Африка, Ближний Восток, Азия, Михаил Богданов, Московский музей современного искусства, Россия
В Третьяковке открылась выставка картин дипломатов

В новом здании Третьяковки открылась выставка картин дипломатов "Краски мира"

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокНовый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной
Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В новом здании Третьяковской галереи открылась выставка творческих работ дипломатов "Краски мира", передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказали РИА Новости организаторы, впервые подобная инициатива была реализована департаментом государственного протокола совместно с Московским музеем современного искусства в мае 2023 года. Выставка, по словам организаторов, стала ярким и резонансным событием. В рамках нее было собрано более 150 произведений различных жанров.
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В этом году решением министерства культуры Российской Федерации проект включен в программу международного фестиваля "Интермузей". Представленная в среду журналистам выставка будет доступна для широкой публики в период с 21 по 24 мая 2025 года.
На выставке представлено более 100 работ дипломатов из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, рассказал спецпредставитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Каждое произведение - это отражение культурной идентичности, личного взгляда и душевного богатства. Без преувеличения, их красота, искренность и глубина вызывают восхищение", - сказал он в ходе церемонии открытия.
Богданов отметил, что художественные произведения дипломатов еще раз доказывают - "талантливый человек талантлив во всем".
Международный фестиваль "Интермузей" - деловое мероприятие для сотрудников, партнеров и посетителей музеев с более чем 25-летней историей. В 2024 году "Интермузей" перезапущен и будет проводиться два раза в год в двух концепциях - "Форум" и "Экспо"
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КультураАфрикаБлижний ВостокАзияМихаил БогдановМосковский музей современного искусстваРоссия
 
 
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