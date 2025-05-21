https://ria.ru/20250521/vuchich-2018302814.html

Вучич заявил, что не будет прятаться под стол от вопросов Каллас

Вучич заявил, что не будет прятаться под стол от вопросов Каллас - РИА Новости, 21.05.2025

Вучич заявил, что не будет прятаться под стол от вопросов Каллас

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет "прятаться под стол", когда глава дипломатии ЕС Кая Каллас спросит его про поездку в Москву на... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:34:00+03:00

2025-05-21T17:34:00+03:00

2025-05-21T17:34:00+03:00

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БЕЛГРАД, 21 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет "прятаться под стол", когда глава дипломатии ЕС Кая Каллас спросит его про поездку в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая. Визит Каллас в самопровозглашенную республику Косово и Белград и встречи с местным руководством ожидаются в четверг. "Она одна публично осудила мою поездку в Москву. У меня был с ней ясный разговор, и я недвусмысленно объяснил позицию Сербии, я не прятался. Уверен, что она повторит этот вопрос. Не стану прятаться под столом, избегать этого", - заявил Вучич в эфире TV Pink. Он напомнил, что ожидал критики по этому поводу на саммите Европейского политического сообщества 16 мая в Тиране, где участвовал и Владимир Зеленский. "Зеленский ни слова не сказал против Сербии, хотя я видел по тому, как он себя держал и поведению, насколько им было тяжело то, что я поехал в Москву. Зеленский уважал наше отношение, а те остальные… Их не волнует, когда им говорите, что требуют, чтобы мы я не ехал в Москву, а они по моей территории ездят к тем, кого считают отделенной частью моей территории (Приштина – ред.). Смотрят сквозь меня", - подчеркнул сербский лидер. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал президенту РФ Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал президенту РФ Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

https://ria.ru/20250516/es-2017382286.html

https://ria.ru/20250510/serbiya-2016196152.html

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