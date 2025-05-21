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ВСУ убили жителя Харьковской области за отказ впустить в дом - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/vsu-2018358865.html
ВСУ убили жителя Харьковской области за отказ впустить в дом
ВСУ убили жителя Харьковской области за отказ впустить в дом - РИА Новости, 21.05.2025
ВСУ убили жителя Харьковской области за отказ впустить в дом
Мирный житель Харьковской области был убит украинскими военными за отказ впустить и разместить их в своем доме, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T23:12:00+03:00
2025-05-21T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мирный житель Харьковской области был убит украинскими военными за отказ впустить и разместить их в своем доме, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Боевики ВСУ в Харьковской области занимают дома местных жителей, выгоняя их хозяев на улицу. За отказ разместить у себя украинских военных гражданским грозит наказание вплоть до расстрела на месте без суда и следствия. Так, в Харьковской области уже был убит молодой мужчина. Он не впускал украинских военных в свое жилье", - рассказал агентству представитель антифашистского подполья. По словам собеседника агентства, убитый украинскими военными мужчина не впускал боевиков ВСУ в свое жилье, потому что у него в доме была больная мать.
https://ria.ru/20250306/zakhoroneniya-2003416696.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ убили жителя Харьковской области за отказ впустить в дом

Украинские военные убили мужчину в Харьковской области за отказ впустить в дом

© AP Photo / Roman ChopУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мирный житель Харьковской области был убит украинскими военными за отказ впустить и разместить их в своем доме, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Боевики ВСУ в Харьковской области занимают дома местных жителей, выгоняя их хозяев на улицу. За отказ разместить у себя украинских военных гражданским грозит наказание вплоть до расстрела на месте без суда и следствия. Так, в Харьковской области уже был убит молодой мужчина. Он не впускал украинских военных в свое жилье", - рассказал агентству представитель антифашистского подполья.
По словам собеседника агентства, убитый украинскими военными мужчина не впускал боевиков ВСУ в свое жилье, потому что у него в доме была больная мать.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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