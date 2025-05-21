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Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:26 21.05.2025 (обновлено: 22:06 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/vsu-2018351309.html
Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 21.05.2025
Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:26:00+03:00
2025-05-21T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекино
вооруженные силы украины
россия
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
харьковская область
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с травматической ампутацией правой руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время медики проводят ему операцию. Транспортное средство повреждено", — написал он. Кроме того, ранее в среду украинские боевики ударили с помощью БПЛА по пяти приграничным районам области, речь идет о Валуйском, Шебекинском и Грайворонском округах, а также о Белгородском и Борисовском районах. По данным Гладкова, пострадавших нет.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250521/gladkov-2018342490.html
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шебекино
россия
белгородская область
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шебекино, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Харьковская область
Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино, пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Шебекино беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с травматической ампутацией правой руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время медики проводят ему операцию. Транспортное средство повреждено", — написал он.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Белгородский губернатор обсудил ситуацию в регионе с Мантуровым
Вчера, 20:01

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и практически ежедневно подвергается обстрелам противника.

Кроме того, ранее в среду украинские боевики ударили с помощью БПЛА по пяти приграничным районам области, речь идет о Валуйском, Шебекинском и Грайворонском округах, а также о Белгородском и Борисовском районах. По данным Гладкова, пострадавших нет.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьХарьковская область
 
 
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