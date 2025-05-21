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Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 21.05.2025
Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T21:26:00+03:00
2025-05-21T21:26:00+03:00
2025-05-21T22:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с травматической ампутацией правой руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время медики проводят ему операцию. Транспортное средство повреждено", — написал он. Кроме того, ранее в среду украинские боевики ударили с помощью БПЛА по пяти приграничным районам области, речь идет о Валуйском, Шебекинском и Грайворонском округах, а также о Белгородском и Борисовском районах. По данным Гладкова, пострадавших нет.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250521/gladkov-2018342490.html
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шебекино, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Харьковская область
Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекино, пострадал мирный житель