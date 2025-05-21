https://ria.ru/20250521/vsu-2018351309.html

Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль - РИА Новости, 21.05.2025

Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль

Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.05.2025

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2025-05-21T21:26:00+03:00

2025-05-21T22:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

шебекино

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекино, пострадал мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекино беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль. Ранен мирный житель. Мужчину с травматической ампутацией правой руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. В настоящее время медики проводят ему операцию. Транспортное средство повреждено", — написал он. Кроме того, ранее в среду украинские боевики ударили с помощью БПЛА по пяти приграничным районам области, речь идет о Валуйском, Шебекинском и Грайворонском округах, а также о Белгородском и Борисовском районах. По данным Гладкова, пострадавших нет.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250521/gladkov-2018342490.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шебекино

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