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При атаке дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:54 21.05.2025 (обновлено: 20:56 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/vsu-2018347209.html
При атаке дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя
При атаке дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.05.2025
При атаке дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских дронов в Глушковском и Кореневском районах Курской области, с различными ранениями оба доставлены в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T20:54:00+03:00
2025-05-21T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских дронов в Глушковском и Кореневском районах Курской области, с различными ранениями оба доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередные преступления ВСУ. Сегодня украинский дрон атаковал село Званное Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний местный житель. У него осколочное ранение лица, верхних и нижних конечностей, живота. Состояние тяжёлое. В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы его спасти", - написал Хинштейн. Он добавил, что ещё один удар пришёлся на посёлок Коренево Кореневского района. "Вражеский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара пострадал 65-летний мужчина. С ссадинами от осколков и рваными ранами головы он был доставлен в больницу, к счастью, его жизни ничего не угрожает. Также в результате атаки посечён кузов, колёса и бак автомобиля", - добавил врио губернатора региона.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаке дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя

Хинштейн: двух человек госпитализировали после атаки БПЛА ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских дронов в Глушковском и Кореневском районах Курской области, с различными ранениями оба доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередные преступления ВСУ. Сегодня украинский дрон атаковал село Званное Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний местный житель. У него осколочное ранение лица, верхних и нижних конечностей, живота. Состояние тяжёлое. В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы его спасти", - написал Хинштейн.
Он добавил, что ещё один удар пришёлся на посёлок Коренево Кореневского района.
"Вражеский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара пострадал 65-летний мужчина. С ссадинами от осколков и рваными ранами головы он был доставлен в больницу, к счастью, его жизни ничего не угрожает. Также в результате атаки посечён кузов, колёса и бак автомобиля", - добавил врио губернатора региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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