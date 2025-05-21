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При атаке дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя

При атаке дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 21.05.2025

При атаке дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских дронов в Глушковском и Кореневском районах Курской области, с различными ранениями оба доставлены в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T20:54:00+03:00

2025-05-21T20:54:00+03:00

2025-05-21T20:56:00+03:00

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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки украинских дронов в Глушковском и Кореневском районах Курской области, с различными ранениями оба доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередные преступления ВСУ. Сегодня украинский дрон атаковал село Званное Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний местный житель. У него осколочное ранение лица, верхних и нижних конечностей, живота. Состояние тяжёлое. В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу. Уверен, что наши врачи сделают всё, чтобы его спасти", - написал Хинштейн. Он добавил, что ещё один удар пришёлся на посёлок Коренево Кореневского района. "Вражеский FPV-дрон совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара пострадал 65-летний мужчина. С ссадинами от осколков и рваными ранами головы он был доставлен в больницу, к счастью, его жизни ничего не угрожает. Также в результате атаки посечён кузов, колёса и бак автомобиля", - добавил врио губернатора региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия