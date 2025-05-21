https://ria.ru/20250521/vsu-2018341433.html

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:50:00+03:00

2025-05-21T19:50:00+03:00

2025-05-21T19:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное от падения обломков повреждены входные группы социального и коммерческого объектов, легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что село Двулучное Валуйского округа атаковано двумя беспилотниками. В Борисовском районе в селе Зозули один FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. На другой улице от удара второго дрона загорелась хозпостройка. Село Вознесеновка Шебекинского округа дважды подверглось обстрелу. Одно домовладение полностью разрушено, получили повреждения два частных дома, перебита линия электропередачи. "Еще три дрона нанесли удары по селу Головчино Грайворонского округа. Один сдетонировал на стоянке коммерческого объекта - повреждены три легковых автомобиля. Второй FPV-дрон ударил по припаркованной машине - посечен кузов, выбиты стекла. Третий беспилотник атаковал частный дом", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250509/ataka-2016133998.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины