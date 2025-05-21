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ВСУ атаковали пять районов Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/vsu-2018341433.html
ВСУ атаковали пять районов Белгородской области
ВСУ атаковали пять районов Белгородской области - РИА Новости, 21.05.2025
ВСУ атаковали пять районов Белгородской области
Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:50:00+03:00
2025-05-21T19:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное от падения обломков повреждены входные группы социального и коммерческого объектов, легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что село Двулучное Валуйского округа атаковано двумя беспилотниками. В Борисовском районе в селе Зозули один FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. На другой улице от удара второго дрона загорелась хозпостройка. Село Вознесеновка Шебекинского округа дважды подверглось обстрелу. Одно домовладение полностью разрушено, получили повреждения два частных дома, перебита линия электропередачи. "Еще три дрона нанесли удары по селу Головчино Грайворонского округа. Один сдетонировал на стоянке коммерческого объекта - повреждены три легковых автомобиля. Второй FPV-дрон ударил по припаркованной машине - посечен кузов, выбиты стекла. Третий беспилотник атаковал частный дом", - уточнил глава региона.
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. Над Белгородским районом системой ПВО сбит беспилотник. В поселке Разумное от падения обломков повреждены входные группы социального и коммерческого объектов, легковой автомобиль и линия электропередачи", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что село Двулучное Валуйского округа атаковано двумя беспилотниками. В Борисовском районе в селе Зозули один FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома. На другой улице от удара второго дрона загорелась хозпостройка. Село Вознесеновка Шебекинского округа дважды подверглось обстрелу. Одно домовладение полностью разрушено, получили повреждения два частных дома, перебита линия электропередачи.
"Еще три дрона нанесли удары по селу Головчино Грайворонского округа. Один сдетонировал на стоянке коммерческого объекта - повреждены три легковых автомобиля. Второй FPV-дрон ударил по припаркованной машине - посечен кузов, выбиты стекла. Третий беспилотник атаковал частный дом", - уточнил глава региона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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