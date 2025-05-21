https://ria.ru/20250521/vsu-2018306702.html

При атаке дронов ВСУ на Рязанскую область никто не пострадал

При атаке дронов ВСУ на Рязанскую область никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025

При атаке дронов ВСУ на Рязанскую область никто не пострадал

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram-канале, что очередная воздушная атака на регион оказалась безрезультатной, пострадавших и... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T17:42:00+03:00

2025-05-21T17:42:00+03:00

2025-05-21T17:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

рязанская область

павел малков

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вооруженные силы украины

безопасность

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РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram-канале, что очередная воздушная атака на регион оказалась безрезультатной, пострадавших и материального ущерба после уничтожения БПЛА нет. Минобороны РФ сообщало, что с 11.30 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе два - над территорией Рязанской области. "Очередная воздушная атака на Рязанскую область оказалась безрезультатной. Уничтожены ещё два вражеских беспилотника. Пострадавших и материального ущерба нет. Спасибо нашим бойцам ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона!" - написал Малков. Ночью, по данным Минобороны РФ, над территорией Рязанской области уничтожили три БПЛА, еще три - в период с 8.00 до 11.30 мск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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рязанская область, павел малков, россия, вооруженные силы украины, безопасность