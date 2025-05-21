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При атаке дронов ВСУ на Рязанскую область никто не пострадал
При атаке дронов ВСУ на Рязанскую область никто не пострадал - РИА Новости, 21.05.2025
При атаке дронов ВСУ на Рязанскую область никто не пострадал
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram-канале, что очередная воздушная атака на регион оказалась безрезультатной, пострадавших и... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T17:42:00+03:00
2025-05-21T17:42:00+03:00
2025-05-21T17:42:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram-канале, что очередная воздушная атака на регион оказалась безрезультатной, пострадавших и материального ущерба после уничтожения БПЛА нет. Минобороны РФ сообщало, что с 11.30 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе два - над территорией Рязанской области. "Очередная воздушная атака на Рязанскую область оказалась безрезультатной. Уничтожены ещё два вражеских беспилотника. Пострадавших и материального ущерба нет. Спасибо нашим бойцам ПВО и РЭБ за слаженную работу и защиту региона!" - написал Малков. Ночью, по данным Минобороны РФ, над территорией Рязанской области уничтожили три БПЛА, еще три - в период с 8.00 до 11.30 мск.
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рязанская область, павел малков, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Павел Малков, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
При атаке дронов ВСУ на Рязанскую область никто не пострадал
Малков: пострадавших и ущерба после атаки дронов ВУСУ на Рязанскую область нет