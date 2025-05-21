Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн прокомментировал попытки проникновения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:32 21.05.2025 (обновлено: 17:01 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/vsu-2018271156.html
Хинштейн прокомментировал попытки проникновения ВСУ в Курскую область
Хинштейн прокомментировал попытки проникновения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025
Хинштейн прокомментировал попытки проникновения ВСУ в Курскую область
Всем попыткам проникновения противника на территорию Курской области дается решительный и очень жесткий отпор, заявил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:32:00+03:00
2025-05-21T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Всем попыткам проникновения противника на территорию Курской области дается решительный и очень жесткий отпор, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Относительно проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию региона, здесь вопрос уместнее задавать нашим коллегам из Вооруженных сил, пограничных органов. Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор. На сегодняшний день вся территория Курской области, как это и было ранее озвучено нашим верховных главнокомандующим и начальником Генерального штаба, освобождена от вооруженных нацистских формирований", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24". При этом, по его словам, интенсивность атак по территории региона со стороны ВСУ достаточно высокая, ежедневно фиксируются удары и налеты.
https://ria.ru/20250521/putin-2018180583.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_83:0:994:683_1920x0_80_0_0_9a7d112e01f498ed8dfb045fdb13215d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Хинштейн прокомментировал попытки проникновения ВСУ в Курскую область

Хинштейн сообщил о высокой активности ударов ВСУ по Курской области

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Всем попыткам проникновения противника на территорию Курской области дается решительный и очень жесткий отпор, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Относительно проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию региона, здесь вопрос уместнее задавать нашим коллегам из Вооруженных сил, пограничных органов. Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор. На сегодняшний день вся территория Курской области, как это и было ранее озвучено нашим верховных главнокомандующим и начальником Генерального штаба, освобождена от вооруженных нацистских формирований", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, по его словам, интенсивность атак по территории региона со стороны ВСУ достаточно высокая, ежедневно фиксируются удары и налеты.
Путин на встрече с волонтерами в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Путин посетил Курскую область
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала