https://ria.ru/20250521/vsu-2018271156.html

Хинштейн прокомментировал попытки проникновения ВСУ в Курскую область

Хинштейн прокомментировал попытки проникновения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 21.05.2025

Хинштейн прокомментировал попытки проникновения ВСУ в Курскую область

Всем попыткам проникновения противника на территорию Курской области дается решительный и очень жесткий отпор, заявил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:32:00+03:00

2025-05-21T15:32:00+03:00

2025-05-21T17:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Всем попыткам проникновения противника на территорию Курской области дается решительный и очень жесткий отпор, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Относительно проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию региона, здесь вопрос уместнее задавать нашим коллегам из Вооруженных сил, пограничных органов. Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор. На сегодняшний день вся территория Курской области, как это и было ранее озвучено нашим верховных главнокомандующим и начальником Генерального штаба, освобождена от вооруженных нацистских формирований", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24". При этом, по его словам, интенсивность атак по территории региона со стороны ВСУ достаточно высокая, ежедневно фиксируются удары и налеты.

https://ria.ru/20250521/putin-2018180583.html

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безопасность, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины