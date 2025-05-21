https://ria.ru/20250521/vsu-2018243698.html

Киев скрыл реальные потери при ударе по лагерю ВСУ в Шостке, заявил Рогов

Киев скрыл реальные потери при ударе по лагерю ВСУ в Шостке, заявил Рогов - РИА Новости, 21.05.2025

Киев скрыл реальные потери при ударе по лагерю ВСУ в Шостке, заявил Рогов

Киевские власти скрывают реальные потери при ударе по лагерю подготовки бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области,... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:32:00+03:00

2025-05-21T13:32:00+03:00

2025-05-21T13:32:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Киевские власти скрывают реальные потери при ударе по лагерю подготовки бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе "Искандером" по лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. В результате ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники. "Киевские власти приказали засекретить информацию об ударе и скрыть реальные потери. Официальная версия на порядок занижает число потерь", - сказал Рогов. По его словам, в ВСУ после ракетного удара по лагерю подготовки началось внутреннее расследование. "Удар нанесен по отдельной бригаде специального назначения ВСУ, которую могли использовать для вторжения на территорию России", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20250521/udar-2018171302.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины