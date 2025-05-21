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Киев скрыл реальные потери при ударе по лагерю ВСУ в Шостке, заявил Рогов - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/vsu-2018243698.html
Киев скрыл реальные потери при ударе по лагерю ВСУ в Шостке, заявил Рогов
Киев скрыл реальные потери при ударе по лагерю ВСУ в Шостке, заявил Рогов - РИА Новости, 21.05.2025
Киев скрыл реальные потери при ударе по лагерю ВСУ в Шостке, заявил Рогов
Киевские власти скрывают реальные потери при ударе по лагерю подготовки бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области,... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:32:00+03:00
2025-05-21T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Киевские власти скрывают реальные потери при ударе по лагерю подготовки бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе "Искандером" по лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. В результате ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники. "Киевские власти приказали засекретить информацию об ударе и скрыть реальные потери. Официальная версия на порядок занижает число потерь", - сказал Рогов. По его словам, в ВСУ после ракетного удара по лагерю подготовки началось внутреннее расследование. "Удар нанесен по отдельной бригаде специального назначения ВСУ, которую могли использовать для вторжения на территорию России", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20250521/udar-2018171302.html
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в мире, сумская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Киев скрыл реальные потери при ударе по лагерю ВСУ в Шостке, заявил Рогов

Рогов: Киев скрыл реальные потери при ударе по лагерю спецназа ВСУ в Шостке

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Киевские власти скрывают реальные потери при ударе по лагерю подготовки бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе "Искандером" по лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ в районе населенного пункта Шостка Сумской области. В результате ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов, уничтожены склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
На Украине начался скандал после удара "Искандера" по полигону в Шостке
Вчера, 07:59
"Киевские власти приказали засекретить информацию об ударе и скрыть реальные потери. Официальная версия на порядок занижает число потерь", - сказал Рогов.
По его словам, в ВСУ после ракетного удара по лагерю подготовки началось внутреннее расследование.
"Удар нанесен по отдельной бригаде специального назначения ВСУ, которую могли использовать для вторжения на территорию России", - добавил Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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