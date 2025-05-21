https://ria.ru/20250521/vsu-2018237912.html

В Запорожской области уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ

В Запорожской области уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

В Запорожской области уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ

Несколько единиц военной бронетехники и легковых автомобилей, боекомплекты, а также личный состав ВСУ были уничтожены в результате удара в населенном пункте... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:10:00+03:00

2025-05-21T13:10:00+03:00

2025-05-21T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

сергей лебедев

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безопасность

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Несколько единиц военной бронетехники и легковых автомобилей, боекомплекты, а также личный состав ВСУ были уничтожены в результате удара в населенном пункте Каменское в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Каменское – уничтожено два небольших опорника, прилет в грузовичок с БК, уничтожено шесть военных легковых авто, среди них пикап с турелью для запуска беспилотников и команда дроноводов. Ударом РСЗО привели в негодность подразделение во время попытки контратаки, вместе с пехотой уничтожено две единицы бронетехники", - сказал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html

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Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность