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В Запорожской области уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/vsu-2018237912.html
В Запорожской области уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
В Запорожской области уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
В Запорожской области уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
Несколько единиц военной бронетехники и легковых автомобилей, боекомплекты, а также личный состав ВСУ были уничтожены в результате удара в населенном пункте... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:10:00+03:00
2025-05-21T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Несколько единиц военной бронетехники и легковых автомобилей, боекомплекты, а также личный состав ВСУ были уничтожены в результате удара в населенном пункте Каменское в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Каменское – уничтожено два небольших опорника, прилет в грузовичок с БК, уничтожено шесть военных легковых авто, среди них пикап с турелью для запуска беспилотников и команда дроноводов. Ударом РСЗО привели в негодность подразделение во время попытки контратаки, вместе с пехотой уничтожено две единицы бронетехники", - сказал Лебедев. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Запорожской области уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ

Лебедев: в запорожском Каменском уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Несколько единиц военной бронетехники и легковых автомобилей, боекомплекты, а также личный состав ВСУ были уничтожены в результате удара в населенном пункте Каменское в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Каменское – уничтожено два небольших опорника, прилет в грузовичок с БК, уничтожено шесть военных легковых авто, среди них пикап с турелью для запуска беспилотников и команда дроноводов. Ударом РСЗО привели в негодность подразделение во время попытки контратаки, вместе с пехотой уничтожено две единицы бронетехники", - сказал Лебедев.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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