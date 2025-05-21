В Запорожской области уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ
Лебедев: в запорожском Каменском уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Несколько единиц военной бронетехники и легковых автомобилей, боекомплекты, а также личный состав ВСУ были уничтожены в результате удара в населенном пункте Каменское в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Каменское – уничтожено два небольших опорника, прилет в грузовичок с БК, уничтожено шесть военных легковых авто, среди них пикап с турелью для запуска беспилотников и команда дроноводов. Ударом РСЗО привели в негодность подразделение во время попытки контратаки, вместе с пехотой уничтожено две единицы бронетехники", - сказал Лебедев.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.