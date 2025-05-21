https://ria.ru/20250521/vsu-2018235242.html

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости, 21.05.2025

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС

ВСУ в среду атаковали с помощью БПЛА крышу корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:58:00+03:00

2025-05-21T12:58:00+03:00

2025-05-21T12:59:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ВСУ в среду атаковали с помощью БПЛА крышу корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе станции. "Сегодня ВСУ неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала", - сообщается в Telegram-канале станции. В пресс-службе уточнили, что "в результате атак никто не пострадал", "критических разрушений нет".

https://ria.ru/20250427/lavrov-2013715116.html

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в мире, вооруженные силы украины, запорожская аэс