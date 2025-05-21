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ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
Украинские войска за сутки потеряли более 445 военнослужащих и четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:12:00+03:00
2025-05-21T12:12:00+03:00
2025-05-21T12:12:00+03:00
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красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 445 военнослужащих и четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения, двух бригад нацгвардии и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Коптево, Русин Яр, Красноармейск, Разино, Владимировка, Петровское, Димитров, Октябрьское и Алексеевка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили более 445 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров, октябрьский
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Димитров, Октябрьский
ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 445 военных, 4 бронемашины в зоне действия "Центра" за сутки