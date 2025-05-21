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ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:12 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/vsu-2018224389.html
ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 21.05.2025
ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки
Украинские войска за сутки потеряли более 445 военнослужащих и четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:12:00+03:00
2025-05-21T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
димитров
октябрьский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 445 военнослужащих и четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения, двух бригад нацгвардии и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Коптево, Русин Яр, Красноармейск, Разино, Владимировка, Петровское, Димитров, Октябрьское и Алексеевка Донецкой Народной Республики. "Потери противника составили более 445 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.
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красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров, октябрьский
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Димитров, Октябрьский
ВСУ потеряли 445 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли 445 военных, 4 бронемашины в зоне действия "Центра" за сутки

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 445 военнослужащих и четыре бронемашины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения, двух бригад нацгвардии и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Коптево, Русин Яр, Красноармейск, Разино, Владимировка, Петровское, Димитров, Октябрьское и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили более 445 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие", - говорится в сводке министерства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныДимитровОктябрьский
 
 
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