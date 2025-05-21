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Telegraph рассказала о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
Telegraph рассказала о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
Telegraph рассказала о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
Подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины, пишет издание The Telegraph. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:11:00+03:00
2025-05-21T12:11:00+03:00
2025-05-21T13:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости.Подразделение ВС России "Рубикон" вызывает страх у Вооруженных сил Украины, пишет издание The Telegraph."Подразделение "Рубикон" — элитное кремлевское подразделение беспилотников, которого опасаются украинские солдаты", — говорится в публикации.По данным издания, это подразделение недавно уничтожило ракетную систему HIMARS. Его целью, по словам автора текста, становятся самые ценные боевые активы Киева, включая поставленные США ракеты большой дальности. Уточняется, что "Рубикону" по видимости удается добиваться этой цели.В материале также отмечается, что подразделение выполняет сложные миссии и использует современную тактику ведения боевых действий.Центр "Рубикон" сформировали по указанию Министра обороны России Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.В декабре прошлого года глава военного ведомства проинспектировал работу Центра и поручил сформировать и укомплектовать еще пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок войск, задействованных в зоне СВО, а также обеспечит подготовку специалистов боевых расчетов и подразделений обеспечения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Киев, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Telegraph рассказала о подразделении ВС России, которого боятся ВСУ
Telegraph рассказала об элитном подразделении ВС России, которого боятся ВСУ