https://ria.ru/20250521/vsu-2018223742.html

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:09:00+03:00

2025-05-21T12:09:00+03:00

2025-05-21T12:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

отрадное

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

отрадное

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запорожская область, отрадное, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)