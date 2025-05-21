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Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:09:00+03:00
2025-05-21T12:09:00+03:00
2025-05-21T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
отрадное
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки до 170 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины, сообщило Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского министерства.
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запорожская область, отрадное, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Отрадное, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до 170 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки