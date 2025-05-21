Комбат ВСУ обвинил командование в попытках "стереть" его подразделение
Комбат ВСУ Ширшин: командование давало задания, которые были обречены на провал
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках полученному результату - по его мнению, украинское командование пытается "стереть" его подразделение.
Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными".
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"Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", - приводит слова Ширшина украинское издание "Страна.ua".
По его словам, во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.
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