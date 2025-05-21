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Комбат ВСУ обвинил командование в попытках "стереть" его подразделение - РИА Новости, 21.05.2025
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10:25 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/vsu-2018200446.html
Комбат ВСУ обвинил командование в попытках "стереть" его подразделение
Комбат ВСУ обвинил командование в попытках "стереть" его подразделение - РИА Новости, 21.05.2025
Комбат ВСУ обвинил командование в попытках "стереть" его подразделение
Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:25:00+03:00
2025-05-21T10:25:00+03:00
россия
курская область
суджа
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках полученному результату - по его мнению, украинское командование пытается "стереть" его подразделение. Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными". "Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", - приводит слова Ширшина украинское издание "Страна.ua". По его словам, во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.
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россия
курская область
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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
Комбат ВСУ обвинил командование в попытках "стереть" его подразделение

Комбат ВСУ Ширшин: командование давало задания, которые были обречены на провал

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Написавший рапорт на увольнение командир батальона в составе бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин заявил о несоответствии потерь в украинских войсках полученному результату - по его мнению, украинское командование пытается "стереть" его подразделение.
Ширшин 17 мая сообщил, что написал рапорт на увольнение, назвав украинских генералов бестолковыми, а приказы командования - "дебильными".
«
"Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности. Именно это и невозможность установленным порядком достучаться до командования по вопросу сохранения боеспособности моего подразделения и жизней моих людей побудили меня осветить проблему публично", - приводит слова Ширшина украинское издание "Страна.ua".
По его словам, во время боев в Курской области и на границе с Россией украинское командование давало задания, которые были обречены на провал и "подвергали личный состав высокой вероятности неоправданных потерь".
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских войск.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Бригада ВСУ у Олешни отказалась выполнять приказы командования
23 апреля, 10:54
 
РоссияКурская областьСуджаВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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