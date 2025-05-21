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Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины - РИА Новости, 21.05.2025
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины
Резервные части и объекты логистики ВСУ поражены ударами в Черкасской, Винницкой и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:41:00+03:00
2025-05-21T09:41:00+03:00
2025-05-21T09:41:00+03:00
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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Резервные части и объекты логистики ВСУ поражены ударами в Черкасской, Винницкой и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удары (нанесены - ред.) по Каневу (город в Черкасской области - ред.), Козатину (город в Винницкой области - ред.), Житомирщине... поражение резервных частей и объектов логистики", - сообщил Лебедев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, житомирская область, украина, канев, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина, Канев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины
Лебедев: в трех областях Украины поражены резервы и объекты логистики ВСУ