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Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины

Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины - РИА Новости, 21.05.2025

Подполье сообщило об ударах по объектам ВСУ в трех областях Украины

Резервные части и объекты логистики ВСУ поражены ударами в Черкасской, Винницкой и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:41:00+03:00

2025-05-21T09:41:00+03:00

2025-05-21T09:41:00+03:00

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ДОНЕЦК, 21 мая - РИА Новости. Резервные части и объекты логистики ВСУ поражены ударами в Черкасской, Винницкой и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Удары (нанесены - ред.) по Каневу (город в Черкасской области - ред.), Козатину (город в Винницкой области - ред.), Житомирщине... поражение резервных частей и объектов логистики", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

житомирская область

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, житомирская область, украина, канев, сергей лебедев, вооруженные силы украины