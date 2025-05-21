Подполье сообщило о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой
Лебедев сообщил о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли в Полтавской области удары по транспортным узлам, через которые ВСУ перебрасывают живую силу и технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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"Полтавская область <…> удары по Полтавскому району <…> Поражены транспортные узлы, используемые для переброски войск и техники", — сказал он.
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Кроме того, подпольщик рассказал о серии ударов, которые накануне вечером и сегодня ночью наносились в районе Харькова. Там удалось подавить работу ПВО, поразить военные склады и узлы связи.
Целями также были резервные части и объекты логистики в Житомирской области, в городе Каневе Черкасской области, в Казатине Винницкой области, добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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