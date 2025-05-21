https://ria.ru/20250521/vsu-2018188027.html

Подполье сообщило о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой

Подполье сообщило о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой - РИА Новости, 21.05.2025

Подполье сообщило о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой

Российские войска нанесли в Полтавской области удары по транспортным узлам, через которые ВСУ перебрасывают живую силу и технику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:32:00+03:00

2025-05-21T09:32:00+03:00

2025-05-21T11:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

полтавская область

полтавский район

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли в Полтавской области удары по транспортным узлам, через которые ВСУ перебрасывают живую силу и технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Полтавская область <…> удары по Полтавскому району <…> Поражены транспортные узлы, используемые для переброски войск и техники", — сказал он.Кроме того, подпольщик рассказал о серии ударов, которые накануне вечером и сегодня ночью наносились в районе Харькова. Там удалось подавить работу ПВО, поразить военные склады и узлы связи.Целями также были резервные части и объекты логистики в Житомирской области, в городе Каневе Черкасской области, в Казатине Винницкой области, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

полтавская область

полтавский район

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полтавская область, полтавский район, сергей лебедев, вооруженные силы украины