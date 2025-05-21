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Подполье сообщило о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:32 21.05.2025 (обновлено: 11:08 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/vsu-2018188027.html
Подполье сообщило о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой
Подполье сообщило о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой - РИА Новости, 21.05.2025
Подполье сообщило о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой
Российские войска нанесли в Полтавской области удары по транспортным узлам, через которые ВСУ перебрасывают живую силу и технику, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:32:00+03:00
2025-05-21T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
полтавский район
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли в Полтавской области удары по транспортным узлам, через которые ВСУ перебрасывают живую силу и технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Полтавская область &lt;…&gt; удары по Полтавскому району &lt;…&gt; Поражены транспортные узлы, используемые для переброски войск и техники", — сказал он.Кроме того, подпольщик рассказал о серии ударов, которые накануне вечером и сегодня ночью наносились в районе Харькова. Там удалось подавить работу ПВО, поразить военные склады и узлы связи.Целями также были резервные части и объекты логистики в Житомирской области, в городе Каневе Черкасской области, в Казатине Винницкой области, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
полтавская область
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полтавская область, полтавский район, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Полтавский район, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой

Лебедев сообщил о поражении транспортных узлов ВСУ под Полтавой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли в Полтавской области удары по транспортным узлам, через которые ВСУ перебрасывают живую силу и технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«
"Полтавская область <…> удары по Полтавскому району <…> Поражены транспортные узлы, используемые для переброски войск и техники", — сказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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20 мая, 08:00
Кроме того, подпольщик рассказал о серии ударов, которые накануне вечером и сегодня ночью наносились в районе Харькова. Там удалось подавить работу ПВО, поразить военные склады и узлы связи.
Целями также были резервные части и объекты логистики в Житомирской области, в городе Каневе Черкасской области, в Казатине Винницкой области, добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьПолтавский районСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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