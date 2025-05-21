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На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/vsu-2018186491.html
На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ
На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ
Командир украинской военной части отстранен от выполнения обязанностей после удара по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области, заявили в среду в Нацгвардии... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:28:00+03:00
2025-05-21T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Командир украинской военной части отстранен от выполнения обязанностей после удара по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области, заявили в среду в Нацгвардии Украины. Накануне Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области. "Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области… Командир военной части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацгвардии в соцсети Facebook*.Имя командира в ведомстве не называют. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале написала, что за все подобные предыдущие случаи "до сих пор никто не наказан".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250521/kurchatov-2018178993.html
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сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ

На Украине командира части отстранили после ракетного удара по лагерю ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Командир украинской военной части отстранен от выполнения обязанностей после удара по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области, заявили в среду в Нацгвардии Украины.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области.
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"Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области… Командир военной части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацгвардии в соцсети Facebook*.
Имя командира в ведомстве не называют.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале написала, что за все подобные предыдущие случаи "до сих пор никто не наказан".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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