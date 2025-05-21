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На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ
На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ - РИА Новости, 21.05.2025
На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ
Командир украинской военной части отстранен от выполнения обязанностей после удара по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области, заявили в среду в Нацгвардии... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T09:28:00+03:00
2025-05-21T09:28:00+03:00
2025-05-21T09:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Командир украинской военной части отстранен от выполнения обязанностей после удара по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области, заявили в среду в Нацгвардии Украины. Накануне Минобороны РФ сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил 70 украинских военнослужащих в лагере подготовки ВСУ в Сумской области. "Командование Национальной гвардии Украины и правоохранительные органы дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая, произошедшего вчера в результате ракетного удара в Сумской области… Командир военной части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацгвардии в соцсети Facebook*.Имя командира в ведомстве не называют. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале написала, что за все подобные предыдущие случаи "до сих пор никто не наказан".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине командира части отстранили после удара по лагерю ВСУ
На Украине командира части отстранили после ракетного удара по лагерю ВСУ