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Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами
Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами - РИА Новости, 21.05.2025
Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами
Боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты, заявил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:56:00+03:00
2025-05-21T08:56:00+03:00
2025-05-21T09:35:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Участник СВО, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.Он описал случаи, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны. Президент отметил, что это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма."Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - отреагировал Путин на рассказ о действиях ВСУ, процитировав расхожий анекдот.Путин в ходе поездки в Курскую область также посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщается на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html
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"Потому что идиоты" – Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области
Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области: "даже на конкурсе идиотов займут второе место - потому что идиоты"
2025-05-21T08:56
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Курск, Россия, Курская АЭС-2
Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами
Путин назвал обстреливающих памятники войны боевиков ВСУ идиотами и неонацистами