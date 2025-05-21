https://ria.ru/20250521/vsu-2018176765.html

Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами

Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами - РИА Новости, 21.05.2025

Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами

Боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты, заявил... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:56:00+03:00

2025-05-21T08:56:00+03:00

2025-05-21T09:35:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Участник СВО, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.Он описал случаи, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны. Президент отметил, что это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма."Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - отреагировал Путин на рассказ о действиях ВСУ, процитировав расхожий анекдот.Путин в ходе поездки в Курскую область также посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщается на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html

https://ria.ru/20240925/sudzha-1974524642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Потому что идиоты" – Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области: "даже на конкурсе идиотов займут второе место - потому что идиоты" 2025-05-21T08:56 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, курск, россия, курская аэс-2