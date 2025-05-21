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Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами - РИА Новости, 21.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:56 21.05.2025 (обновлено: 09:35 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/vsu-2018176765.html
Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами
Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами - РИА Новости, 21.05.2025
Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами
Боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты, заявил... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:56:00+03:00
2025-05-21T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
курск
россия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Участник СВО, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.Он описал случаи, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны. Президент отметил, что это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма."Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - отреагировал Путин на рассказ о действиях ВСУ, процитировав расхожий анекдот.Путин в ходе поездки в Курскую область также посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщается на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250512/svo-2015261577.html
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"Потому что идиоты" – Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области
Путин о ВСУ, обстреливающих памятники в Курской области: "даже на конкурсе идиотов займут второе место - потому что идиоты"
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вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, курск, россия, курская аэс-2
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Курск, Россия, Курская АЭС-2
Путин назвал обстреливающих памятники боевиков ВСУ идиотами

Путин назвал обстреливающих памятники войны боевиков ВСУ идиотами и неонацистами

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Боевики ВСУ, обстреливающие памятники времен Второй мировой войны в приграничье, даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место - потому что идиоты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в Курске провел встречу с волонтерами, которые приехали из разных регионов РФ в Курскую область после вторжения ВСУ, чтобы помочь жителям. Участник СВО, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки" Народного фронта Александр Касауров рассказал Путину о работе волонтеров в приграничье.
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Он описал случаи, когда боевики ВСУ наносят удары по памятникам Второй мировой войны. Президент отметил, что это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма.
«
"Даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", - отреагировал Путин на рассказ о действиях ВСУ, процитировав расхожий анекдот.
Путин в ходе поездки в Курскую область также посетил строящуюся Курскую АЭС-2 и провел совещание с руководителями муниципалитетов региона в Курчатове, сообщается на сайте Кремля.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКурская областьКурскРоссияКурская АЭС-2
 
 
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