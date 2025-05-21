https://ria.ru/20250521/vs-2018162462.html

ВС России уничтожают технику и пехоту ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожают технику и пехоту ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 21.05.2025

ВС России уничтожают технику и пехоту ВСУ в Сумской области

Расчеты БПЛА Тульских десантников уничтожают технику и пехоту ВСУ, срывая подвоз и ротацию противника в Сумской области, рассказали РИА Новости в Министерстве... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T05:16:00+03:00

2025-05-21T05:16:00+03:00

2025-05-21T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-десантные войска россии

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КУРСК, 21 мая - РИА Новости. Расчеты БПЛА Тульских десантников уничтожают технику и пехоту ВСУ, срывая подвоз и ротацию противника в Сумской области, рассказали РИА Новости в Министерстве обороны России. "Расчеты БПЛА Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения из состава Северной группировки войск в ходе выполнения задач по недопущению прорыва госграницы уничтожают технику и живую силу ВСУ, нарушая логистику, срывая подвоз боеприпасов, материальных средств и продовольствия, а также ротацию противника на передовых позициях в Сумской области у границы с Россией", - сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что российские десантники постоянно ведут наблюдение за местностью, обнаружив технику или военнослужащих ВСУ, подразделения беспилотной авиации ВДВ уничтожают противника самостоятельно, применяя ударные FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский" с оптоволокном. "Уничтожаем в основном подвозы и ротацию на квадроциклах, пикапах, "буханках". На дальних подступах уничтожаем КАМАЗы, Уралы, так как на передовые позиции большую технику они боятся отправлять. Противник сейчас менее агрессивен. Видимо, поистощились силы. До их передовых позиций практически ничего не доезжает", - сообщил оператор БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ с позывным "Кабан".

https://ria.ru/20250520/ukraina-2018063323.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, россия