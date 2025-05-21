Эксперт: удары ЦАХАЛ по иранским объектам могут привести к войне
Никулин: удары Израиля по ядерным объектам Ирана могут привести к крупной войне
© AP Photo / Dan BaliltyПуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Dan Balilty
Пуск ракеты израильской системы ПРО "Железный купол" . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Возможные удары Израиля по иранским ядерным объектам могут привести к крупномасштабному конфликту в регионе, а также повлекут риск ядерной эскалации, поделился мнением с РИА Новости политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
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"Конечно, удар Израиля по иранским ядерным объектам в настоящее время представляет очень серьезную угрозу развязывания полноценной ядерной войны на Ближнем Востоке. Или, по крайней мере, большой войны, потому что у Ирана есть очень большой арсенал ракет средней и малой дальности, которые вполне могут достигать территории Израиля, и еще остаются прокси силы в Ливане и Йемене, которые также могут стать стартовой площадкой для иранских ракет, в том числе гиперзвуковых", - полагает собеседник агентства.
Как отметил Никулин, президент США Дональд Трамп не заинтересован в новой большой войне на Ближнем Востоке, которая, по меньшей мере, негативно скажется на ценах на нефть, из-за чего США, скорее всего, попытаются предотвратить возможную эскалацию.
"Для США Ближний Восток является очень важным регионом, на который они намерены влиять, и развязывание большой войны, я думаю, не в их интересах", - подчеркнул он.
При этом эксперт напомнил, что США и Иран ведут переговоры о новом варианте ядерной сделки, что также должно снизить риски эскалации.
Иран в 2024 году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль: первый раз 14 апреля в ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Официально в Израиле тогда не взяли на себя ответственность за удары.
Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.
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