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Эксперт: удары ЦАХАЛ по иранским объектам могут привести к войне

Эксперт: удары ЦАХАЛ по иранским объектам могут привести к войне - РИА Новости, 21.05.2025

Эксперт: удары ЦАХАЛ по иранским объектам могут привести к войне

Возможные удары Израиля по иранским ядерным объектам могут привести к крупномасштабному конфликту в регионе, а также повлекут риск ядерной эскалации, поделился... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T11:27:00+03:00

2025-05-21T11:27:00+03:00

2025-05-21T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Возможные удары Израиля по иранским ядерным объектам могут привести к крупномасштабному конфликту в регионе, а также повлекут риск ядерной эскалации, поделился мнением с РИА Новости политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Ранее телеканал CNN сообщил, что США получили разведданные о возможной подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. В то же время, как подчеркивают источники телеканала, все еще неясно, приняло ли руководство Израиля окончательное решение об ударах. "Конечно, удар Израиля по иранским ядерным объектам в настоящее время представляет очень серьезную угрозу развязывания полноценной ядерной войны на Ближнем Востоке. Или, по крайней мере, большой войны, потому что у Ирана есть очень большой арсенал ракет средней и малой дальности, которые вполне могут достигать территории Израиля, и еще остаются прокси силы в Ливане и Йемене, которые также могут стать стартовой площадкой для иранских ракет, в том числе гиперзвуковых", - полагает собеседник агентства. Как отметил Никулин, президент США Дональд Трамп не заинтересован в новой большой войне на Ближнем Востоке, которая, по меньшей мере, негативно скажется на ценах на нефть, из-за чего США, скорее всего, попытаются предотвратить возможную эскалацию. "Для США Ближний Восток является очень важным регионом, на который они намерены влиять, и развязывание большой войны, я думаю, не в их интересах", - подчеркнул он. При этом эксперт напомнил, что США и Иран ведут переговоры о новом варианте ядерной сделки, что также должно снизить риски эскалации. Иран в 2024 году впервые в истории дважды атаковал ракетами Израиль: первый раз 14 апреля в ответ на удар Израиля по иранскому генконсульству в Дамаске. Спустя несколько дней, в ночь на 19 апреля, по данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны ПВО сработало на подлет беспилотников. Официально в Израиле тогда не взяли на себя ответственность за удары. Во второй раз Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу 1 октября, назвав его актом самообороны. Иран назвал свою атаку ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, которое Тегеран активно поддерживает, и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, в смерти которого во время визита в Тегеран иранская сторона также обвинила Израиль. При этом Израиль впервые нанес удар по исламской республике и официально взял за это ответственность.

https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html

https://ria.ru/20250425/iran-2013400947.html

https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html

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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, хасан насрулла, исмаил хания, оон, хезболла, хамас