https://ria.ru/20250521/volontery-2018195411.html

Путину рассказали, как волонтеры в возрасте помогают бойцам СВО

Путину рассказали, как волонтеры в возрасте помогают бойцам СВО - РИА Новости, 21.05.2025

Путину рассказали, как волонтеры в возрасте помогают бойцам СВО

Волонтеры Курской области рассказали президенту РФ Владимиру Путину о помощи, которую бойцам СВО оказывают добровольцы в возрасте из всех регионов России. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:00:00+03:00

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2025-05-21T10:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Волонтеры Курской области рассказали президенту РФ Владимиру Путину о помощи, которую бойцам СВО оказывают добровольцы в возрасте из всех регионов России. Президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. "Серебряные волонтеры-добровольцы со всех регионов… Они плетут сети, они высылают нам по потребности те же самые марлевые бинты, сухие души. Это серебряные волонтеры, 55 плюс (лет - ред.)", - рассказала руководитель регионального штаба "Мы вместе" Курской области Екатерина Нелепина, отдельно отметив труд волонтеров из Ханымейского музея ЯНАО.

https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины