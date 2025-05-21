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Путину рассказали, как волонтеры в возрасте помогают бойцам СВО
Путину рассказали, как волонтеры в возрасте помогают бойцам СВО - РИА Новости, 21.05.2025
Путину рассказали, как волонтеры в возрасте помогают бойцам СВО
Волонтеры Курской области рассказали президенту РФ Владимиру Путину о помощи, которую бойцам СВО оказывают добровольцы в возрасте из всех регионов России. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:00:00+03:00
2025-05-21T10:00:00+03:00
2025-05-21T10:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Волонтеры Курской области рассказали президенту РФ Владимиру Путину о помощи, которую бойцам СВО оказывают добровольцы в возрасте из всех регионов России. Президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами из Курской области и других регионов России, которые приехали после вторжения ВСУ помогать жителям. "Серебряные волонтеры-добровольцы со всех регионов… Они плетут сети, они высылают нам по потребности те же самые марлевые бинты, сухие души. Это серебряные волонтеры, 55 плюс (лет - ред.)", - рассказала руководитель регионального штаба "Мы вместе" Курской области Екатерина Нелепина, отдельно отметив труд волонтеров из Ханымейского музея ЯНАО.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путину рассказали, как волонтеры в возрасте помогают бойцам СВО
Путину рассказали, как волонтеры старше 55 лет помогают бойцам СВО