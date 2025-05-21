https://ria.ru/20250521/volontery-2018181314.html

Путин призвал поддерживать семьи погибших волонтеров

Путин призвал поддерживать семьи погибших волонтеров - РИА Новости, 21.05.2025

Путин призвал поддерживать семьи погибших волонтеров

Президент России Владимир Путин попросил не забывать о поддержке семей волонтеров, которые погибли, оказывая помощь жителям приграничных районов Курской... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T09:15:00+03:00

2025-05-21T09:15:00+03:00

2025-05-21T09:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

курская область

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о поддержке семей волонтеров, которые погибли, оказывая помощь жителям приграничных районов Курской области.Член "Молодой гвардии Единой России" Александр Сидоренков в ходе встречи с главой государства рассказал о работе в приграничных районах, сообщив президенту, что в ходе одной из поездок волонтеры попали под обстрел, один из активистов погиб."Если трагедии происходят, надо не забывать про близких", - сказал Путин.Губернатор Курской области Александр Хинштейн заверил главу государства, что все региональные меры поддержки оказываются близким."Региональные меры поддержки семьям - это важно, но если нужна какая-то поддержка со стороны федерального центра, об этом говорите", - подчеркнул Путин, обращаясь к губернатору.

https://ria.ru/20250521/rossija-2018182901.html

курская область

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Варвара Скокшина

владимир путин, курская область