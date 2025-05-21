Путин призвал поддерживать семьи погибших волонтеров
Путин попросил не забывать о поддержке семей волонтеров, погибших в приграничье
© Фото : пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями добровольческих организаций в Курской области
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о поддержке семей волонтеров, которые погибли, оказывая помощь жителям приграничных районов Курской области.
Член "Молодой гвардии Единой России" Александр Сидоренков в ходе встречи с главой государства рассказал о работе в приграничных районах, сообщив президенту, что в ходе одной из поездок волонтеры попали под обстрел, один из активистов погиб.
"Если трагедии происходят, надо не забывать про близких", - сказал Путин.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заверил главу государства, что все региональные меры поддержки оказываются близким.
"Региональные меры поддержки семьям - это важно, но если нужна какая-то поддержка со стороны федерального центра, об этом говорите", - подчеркнул Путин, обращаясь к губернатору.
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