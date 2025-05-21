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Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области
Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 21.05.2025
Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области
Военнослужащие группировки войск "Север" в окрестностях села Локня Сумской области на севере Украины уничтожили пункт управления беспилотниками вместе с... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T08:55:00+03:00
2025-05-21T08:55:00+03:00
2025-05-21T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" в окрестностях села Локня Сумской области на севере Украины уничтожили пункт управления беспилотниками вместе с четырьмя операторами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Село, о котором идет речь, находится у самой границы с Россией. На противоположной стороне находится недавно освобожденный от украинской оккупации Суджанский район Курской области. "Военнослужащие группировки войск "Север", действуя в районе населенного пункта Локня Сумской области, уничтожили пункт управления БПЛА 41-й отдельной мехбригады ВСУ вместе с четырьмя операторами ударных FPV-дронов на нем", - сообщил представитель силовых структур. По словам собеседника агентства, солдатам противника было предложено сложить оружие и сдаться в плен. "После отказа был открыт огонь на поражение", - сказал силовик. Видео с уничтоженным пунктом управления украинскими беспилотниками и его личным составом имеется в распоряжении агентства.
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сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области
Российские военные уничтожили четырех украинских дроноводов в Сумской области