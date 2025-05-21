https://ria.ru/20250521/voennye-2018176535.html

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области - РИА Новости, 21.05.2025

Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА в Сумской области

Военнослужащие группировки войск "Север" в окрестностях села Локня Сумской области на севере Украины уничтожили пункт управления беспилотниками вместе с... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T08:55:00+03:00

2025-05-21T08:55:00+03:00

2025-05-21T08:55:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" в окрестностях села Локня Сумской области на севере Украины уничтожили пункт управления беспилотниками вместе с четырьмя операторами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Село, о котором идет речь, находится у самой границы с Россией. На противоположной стороне находится недавно освобожденный от украинской оккупации Суджанский район Курской области. "Военнослужащие группировки войск "Север", действуя в районе населенного пункта Локня Сумской области, уничтожили пункт управления БПЛА 41-й отдельной мехбригады ВСУ вместе с четырьмя операторами ударных FPV-дронов на нем", - сообщил представитель силовых структур. По словам собеседника агентства, солдатам противника было предложено сложить оружие и сдаться в плен. "После отказа был открыт огонь на поражение", - сказал силовик. Видео с уничтоженным пунктом управления украинскими беспилотниками и его личным составом имеется в распоряжении агентства.

https://ria.ru/20250521/abrams-2018153786.html

https://ria.ru/20241025/svo-1980021745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины