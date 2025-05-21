https://ria.ru/20250521/vlasti-2018240677.html

Более 10 аварийных домов будут расселены в Красноярском крае в 2025 году

Более 10 аварийных домов будут расселены в Красноярском крае в 2025 году - РИА Новости, 21.05.2025

Более 10 аварийных домов будут расселены в Красноярском крае в 2025 году

Власти Красноярского края выделили в текущем году 300 миллионов рублей на расселение аварийных домов в пяти городах региона, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:21:00+03:00

2025-05-21T13:21:00+03:00

2025-05-21T13:21:00+03:00

жилье

красноярский край

минусинск

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КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края выделили в текущем году 300 миллионов рублей на расселение аварийных домов в пяти городах региона, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "В этом году в пяти городах края планируется расселить жителей 12 аварийных домов. Для этого в рамках региональной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём" из краевого бюджета выделено 300 млн рублей", - говорится в сообщении. Расселение пройдет в Минусинске, Красноярске, Дудинке, Енисейске, Богучанах. "Региональная мера поддержки при расселении аварийных домов действует параллельно с федеральной программой. Она нужна для более оперативного реагирования на возникающие ситуации, к примеру, при подтоплении домов грунтовыми водами, для освобождения места при строительстве объектов инфраструктуры. В прошлом году мы расселили аварийные дома общей площадью 4,5 тыс. кв метров. Жители взамен квартир в аварийных домах получают выплаты либо квартиры в домах на вторичном рынке жилья", - цитирует пресс-служба первого замглавы краевого минстроя Максима Говорушкина. Отмечается, что основное расселение аварийных домов в крае осуществляется благодаря федеральной программе, входящей в нацпроект "Инфраструктура для жизни". С 2025 по 2030 год в крае планируется переселить 21 тысячу жителей с 377 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

https://ria.ru/20250520/aviasoobschenie-2018006542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, красноярский край, минусинск, красноярск