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Более 10 аварийных домов будут расселены в Красноярском крае в 2025 году - РИА Новости, 21.05.2025
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13:21 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/vlasti-2018240677.html
Более 10 аварийных домов будут расселены в Красноярском крае в 2025 году
Более 10 аварийных домов будут расселены в Красноярском крае в 2025 году - РИА Новости, 21.05.2025
Более 10 аварийных домов будут расселены в Красноярском крае в 2025 году
Власти Красноярского края выделили в текущем году 300 миллионов рублей на расселение аварийных домов в пяти городах региона, сообщает пресс-служба краевого... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:21:00+03:00
2025-05-21T13:21:00+03:00
жилье
красноярский край
минусинск
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КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края выделили в текущем году 300 миллионов рублей на расселение аварийных домов в пяти городах региона, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "В этом году в пяти городах края планируется расселить жителей 12 аварийных домов. Для этого в рамках региональной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём" из краевого бюджета выделено 300 млн рублей", - говорится в сообщении. Расселение пройдет в Минусинске, Красноярске, Дудинке, Енисейске, Богучанах. "Региональная мера поддержки при расселении аварийных домов действует параллельно с федеральной программой. Она нужна для более оперативного реагирования на возникающие ситуации, к примеру, при подтоплении домов грунтовыми водами, для освобождения места при строительстве объектов инфраструктуры. В прошлом году мы расселили аварийные дома общей площадью 4,5 тыс. кв метров. Жители взамен квартир в аварийных домах получают выплаты либо квартиры в домах на вторичном рынке жилья", - цитирует пресс-служба первого замглавы краевого минстроя Максима Говорушкина. Отмечается, что основное расселение аварийных домов в крае осуществляется благодаря федеральной программе, входящей в нацпроект "Инфраструктура для жизни". С 2025 по 2030 год в крае планируется переселить 21 тысячу жителей с 377 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
https://ria.ru/20250520/aviasoobschenie-2018006542.html
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жилье, красноярский край, минусинск, красноярск
Жилье, Красноярский край, Минусинск, Красноярск
Более 10 аварийных домов будут расселены в Красноярском крае в 2025 году

Власти Красноярского края выделили 300 млн рублей на расселение аварийных домов

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КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края выделили в текущем году 300 миллионов рублей на расселение аварийных домов в пяти городах региона, сообщает пресс-служба краевого министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"В этом году в пяти городах края планируется расселить жителей 12 аварийных домов. Для этого в рамках региональной программы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём" из краевого бюджета выделено 300 млн рублей", - говорится в сообщении.
Расселение пройдет в Минусинске, Красноярске, Дудинке, Енисейске, Богучанах.
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"Региональная мера поддержки при расселении аварийных домов действует параллельно с федеральной программой. Она нужна для более оперативного реагирования на возникающие ситуации, к примеру, при подтоплении домов грунтовыми водами, для освобождения места при строительстве объектов инфраструктуры. В прошлом году мы расселили аварийные дома общей площадью 4,5 тыс. кв метров. Жители взамен квартир в аварийных домах получают выплаты либо квартиры в домах на вторичном рынке жилья", - цитирует пресс-служба первого замглавы краевого минстроя Максима Говорушкина.
Отмечается, что основное расселение аварийных домов в крае осуществляется благодаря федеральной программе, входящей в нацпроект "Инфраструктура для жизни". С 2025 по 2030 год в крае планируется переселить 21 тысячу жителей с 377 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
 
ЖильеКрасноярский крайМинусинскКрасноярск
 
 
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